УПЛ: Заря вырвала победу у Мариуполя, Арсенал-Киев проиграл Львову
В Украине 22 июля начнется новый сезон украинской Премьер-лиги – 2018/19. В национальном первенстве, как и в прошлом году, сыграют 12 команд.
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 1-го тура УПЛ:
Воскресенье, 22 июля
Заря — Мариуполь 2:1
Голы: Гордиенко, 50, Караваев, 85 — Чурко, 9 (с пенальти).
Заря: Махарадзе — Каменюка, Сваток, Вернидуб, Чеберко — Гордиенко, Харатин (Силас, 68) — Караваев, Кочергин (Арвеладзе, 86), Хомченовский (Рафаэль, 68) — Громов.
Мариуполь: Худжамов — Кирюханцев (Полегенько, 46), Белый, Яворский, Быков, Демири — Чурко (Горбунов, 71), Пихаленок (Чоботенко, 79), Мишнев, Тищенко — Фомин.
Предупреждения: Каменюка, Харатин — Белый, Тищенко, Быков.
Карпаты — Александрия 0:2
Голы: Цуриков, 72, Пономарь, 81
Карпаты: Кучинский — Мирошниченко, Федецкий, Лобай, Гуцуляк — Голодюк (Эрбес, 73), Вербный — Мякушко, Карраскаль, Ди Франко (Санчес, 78) — Швед (Варгас, 64)
Александрия: Панькив — Пашаев, Бондаренко, Шендрик, Бацула — Банада, Запорожан, Ковалец (Пономарь, 61) — Полярус (Задерака, 65), Ситало (Протасов, 82), Цуриков
Предупреждения: Федецкий — Банада, Задерака
Арсенла-Киев — ФК Львов 0:2
Голы: Воронин, 46, Западня, 50.
Арсенал-Киев: Ситало — Насонов (Майданевич, 88), Пирис, Элич Балта (Николич, 74), Дубинчак — Стрижак, Домбровский — Бушман, Семчук (Семенюк, 51), Лола — Баланюк.
ФК Львов: Бандура — Голиков, Адамюк, Парамонов, Воронин — Приймак, Каленчук — Волошинович (Сабино, 78), Аугусто (Пимента, 90+2), Западня — Бруно (Жулио Сезар, 65).
Предупреждения: Элич Балта, Пирис, Домбровский — Приймак, Западня, Голиков.
Понедельник, 23 июля
19:00 Черноморец – Олимпик
Среда, 25 июля
19:00 Десна – Шахтер
19:00 Динамо – Ворскла
Отметим, что накануне состоялся матч за Суперкубок Украины, в котором киевское Динамо обыграло донецкий Шахтер.
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