Вашему вниманию расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Украины по футболу.

В Украине 22 июля начнется новый сезон украинской Премьер-лиги – 2018/19. В национальном первенстве, как и в прошлом году, сыграют 12 команд.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 1-го тура УПЛ:

Воскресенье, 22 июля

14:00 Заря – Мариуполь

17:00 Карпаты – Александрия

19:30 Арсенал-Киев – Львов

Понедельник, 23 июля

19:00 Черноморец – Олимпик

Среда, 25 июля

19:00 Десна – Шахтер

19:00 Динамо – Ворскла

Отметим, что накануне состоялся матч за Суперкубок Украины, в котором киевское Динамо обыграло донецкий Шахтер.

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