УПЛ: Заря сыграет с Мариуполем в стартовом туре сезона-2018/19
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Украины по футболу.
В Украине 22 июля начнется новый сезон украинской Премьер-лиги – 2018/19. В национальном первенстве, как и в прошлом году, сыграют 12 команд.
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 1-го тура УПЛ:
Воскресенье, 22 июля
14:00 Заря – Мариуполь
17:00 Карпаты – Александрия
19:30 Арсенал-Киев – Львов
Понедельник, 23 июля
19:00 Черноморец – Олимпик
Среда, 25 июля
19:00 Десна – Шахтер
19:00 Динамо – Ворскла
Отметим, что накануне состоялся матч за Суперкубок Украины, в котором киевское Динамо обыграло донецкий Шахтер.
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