УПЛ: Десна примет Шахтер, Динамо встретится с Ворсклой
В Украине 22 июля начнется новый сезон украинской Премьер-лиги – 2018/19. В национальном первенстве, как и в прошлом году, сыграют 12 команд.
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 1-го тура УПЛ:
Воскресенье, 22 июля
Заря – Мариуполь 2:1
Голы: Гордиенко, 50, Караваев, 85 – Чурко, 9 (с пенальти).
Заря: Махарадзе – Каменюка, Сваток, Вернидуб, Чеберко – Гордиенко, Харатин (Силас, 68) – Караваев, Кочергин (Арвеладзе, 86), Хомченовский (Рафаэль, 68) – Громов
Мариуполь: Худжамов – Кирюханцев (Полегенько, 46), Белый, Яворский, Быков, Демири – Чурко (Горбунов, 71), Пихаленок (Чоботенко, 79), Мишнев, Тищенко – Фомин
Предупреждения: Каменюка, Харатин – Белый, Тищенко, Быков
Карпаты – Александрия 0:2
Голы: Цуриков, 72, Пономарь, 81
Карпаты: Кучинский – Мирошниченко, Федецкий, Лобай, Гуцуляк – Голодюк (Эрбес, 73), Вербный – Мякушко, Карраскаль, Ди Франко (Санчес, 78) – Швед (Варгас, 64)
Александрия: Панькив – Пашаев, Бондаренко, Шендрик, Бацула – Банада, Запорожан, Ковалец (Пономарь, 61) – Полярус (Задерака, 65), Ситало (Протасов, 82), Цуриков
Предупреждения: Федецкий – Банада, Задерака
Арсенла-Киев – ФК Львов 0:2
Голы: Воронин, 46, Западня, 50
Арсенал-Киев: Ситало – Насонов (Майданевич, 88), Пирис, Элич Балта (Николич, 74), Дубинчак – Стрижак, Домбровский – Бушман, Семчук (Семенюк, 51), Лола – Баланюк
ФК Львов: Бандура – Голиков, Адамюк, Парамонов, Воронин – Приймак, Каленчук – Волошинович (Сабино, 78), Аугусто (Пимента, 90+2), Западня – Бруно (Жулио Сезар, 65)
Предупреждения: Элич Балта, Пирис, Домбровский – Приймак, Западня, Голиков
Черноморец – Олимпик 2:1
Голы: Рыжук, 9, Татарков 65 – Дегтярев 70
Черноморец: Диденко – Татарков, Смирнов, Черний, Савченко, Леонов – Трубочкин, Ярмоленко, Рыжук, Грачев – Литовченко
Олимпик: Загорулько – Балашов, Гришко, Ксенз, Сондей, Кольцов – Зубейко, Мелинишин, Немчанинов, Вакуленко – Крынский.
Предупреждения: Ярмоленко, Смирнов, Леонов – Вакуленко, Мелинишин.
Среда, 25 июля
19:00 Десна – Шахтер
19:00 Динамо – Ворскла
Отметим, что накануне состоялся матч за Суперкубок Украины, в котором киевское Динамо обыграло донецкий Шахтер.
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