Вашему вниманию расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Украины по футболу.

В Украине 22 июля начнется новый сезон украинской Премьер-лиги – 2018/19. В национальном первенстве, как и в прошлом году, сыграют 12 команд.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 1-го тура УПЛ:

Воскресенье, 22 июля

Заря – Мариуполь 2:1

Голы: Гордиенко, 50, Караваев, 85 – Чурко, 9 (с пенальти).

Заря: Махарадзе – Каменюка, Сваток, Вернидуб, Чеберко – Гордиенко, Харатин (Силас, 68) – Караваев, Кочергин (Арвеладзе, 86), Хомченовский (Рафаэль, 68) – Громов

Мариуполь: Худжамов – Кирюханцев (Полегенько, 46), Белый, Яворский, Быков, Демири – Чурко (Горбунов, 71), Пихаленок (Чоботенко, 79), Мишнев, Тищенко – Фомин

Предупреждения: Каменюка, Харатин – Белый, Тищенко, Быков