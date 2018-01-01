Динамо поздравило Усика с завоеванием чемпионских титулов

И Динамо, и Александр Усик отпраздновали победы в один день.

Александр Усик одолел в финале Всемирной боксерской суперсерии Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

С этим событием спортсмена поздравил футбольный клуб Динамо Киев, за который украинский боксер болеет.

"Киевские динамовцы, как и вся Украина, переживали в этот вечер за нашего чемпиона. Поздравляем Александра, который, к слову, неоднократно заявлял, что является болельщиком киевского Динамо, с исторической победой и выдающимся достижением", – сказано в поздравлении на официальном сайте "бело-синих".

Напомним, что в этот же день киевское Динамо завоевало Суперкубок Украины, обыграв донецкий Шахтер.

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