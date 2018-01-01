Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо поздравило Усика с завоеванием чемпионских титулов

Комментариев: 0
И Динамо, и Александр Усик отпраздновали победы в один день.
Александр Усик
Александр Усик

Александр Усик одолел в финале Всемирной боксерской суперсерии Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

С этим событием спортсмена поздравил футбольный клуб Динамо Киев, за который украинский боксер болеет.

"Киевские динамовцы, как и вся Украина, переживали в этот вечер за нашего чемпиона. Поздравляем Александра, который, к слову, неоднократно заявлял, что является болельщиком киевского Динамо, с исторической победой и выдающимся достижением", – сказано в поздравлении на официальном сайте "бело-синих".

Напомним, что в этот же день киевское Динамо завоевало Суперкубок Украины, обыграв донецкий Шахтер.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, бокс, Александр Усик, Динамо Киев
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь