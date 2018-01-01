Шахтер – Динамо: за счет чего киевляне выиграли первый трофей сезона

iSport.ua пытается разобраться, за счет чего киевское Динамо минимально обыграло Шахтер в матче за Суперкубок Украины.

В Одессе стартовал футбольный сезон в Украине. Уже по традиции матч за Суперкубок Украины разыгрывали Шахтер и Динамо. "Горняки" к встрече с извечным соперником подходили в роли выигравших все и вся в минувшем сезоне – золотые медали чемпионата и Кубок Украины. Динамо – в роли догоняющих.

Перед матчем традиционно вручили хрустальные мячи героям прошлого игрового года. Андрей Пятов, Виктор Цыганков, Марлос, Александр Хацкевич и арбитр Юрий Можаровский получили свои награды. Каждый за свою хорошо проделанную работу.

А дальше была сама игра.

Шахтер доминировал с первых минут, что в стартовый отрезок тайма им позволяло делать Динамо. Киевляне выглядели растерянными, а в центре поля, где в этом матче играли Буяльский и Че Че, регулярно образовывалось свободное пространство. Этой роскошью, как хотел, пользовался Марлос. Полузащитник, словно по своей квартире, проходил опорную зону Динамо. Впрочем, с ударами лидера атак дончан справлялся Денис Бойко. А после выстрела Исмаили, когда на правом фланге обороны провалился Кендзьора, зачем-то сместившись с правого края в центр, мяч попал в перекладину. Позже, как окажется, момент Исмаили на 9-й минуте игры станет наиболее опасным у ворот Динамо.

Хотя наставник "горняков" Паулу Фонсека совсем другого мнения.

"Динамо даже не добиралось до наших ворот. Однако не они провели эту атаку – мы подарили им гол. Но даже так Шахтер уступил, будучи лучше абсолютно по всем показателям, кроме одного, – количества забитых голов", – заявил Фонсека после матча.

Действительно, Динамо чуть ли не впервые подобралось к штрафной площади "горняков", когда Буяльский уже в пустые ворота отправлял мяч на 18-й минуте матча. Да, отмечаем нелепую ошибку Пятова, однако подобный курьез первого номера Шахтера был вызван прессингом от Шепелева. Подобный ход не случаен – это тактика наставника киевлян. Владимир располагается на позиции "десятки" и регулярно "кусает" защитников и голкипера соперника. Вот вам и пожалуйста. Что-то подобное мы уже видели в минувшем сезоне, когда Давид Хочалава "ассистировал" Шепелеву, а тот не имел права не воспользоваться этим подарком. На этот раз Динамо разыграло треугольник на подступах к штрафной Шахтера, а удар Беседина вылился в пас на Буяльского, который правильно подставил свою ногу, словно клюшку в хоккее.

А теперь стоит разобраться, действительно ли Шахтер был лучшим по всем показателям.

Владение мячом 60 на 40 в пользу "горняков", что и не удивительно. Динамо крайне редко в своей истории играло за счет контроля мяча. "Бело-синим" легче дышится на свободном пространстве, в контратаках. Поэтому и Александр Хацкевич прививает своей команде быстрый переход из обороны в атаку, без лишних задержек мяча в центре поля. Шахтер перекатывал мяч, однако фирменных многоходовок от атакующих игроков "горняков" у ворот Динамо не было. Марлос и компания так не и смогла вскружить голову оппонентам своими перемещениями.

Еще один статистический показатель, по которому Шахтер был явно сильнее – угловые удары (10 против 1). Все десять угловых в исполнение "оранжево-черных" реальной угрозы в себе не таили. Сложно вспомнить, когда после угловых "горняки" акцентировано били в створ ворот Бойко. Можно ли считать это превосходством? Наверное, все же нет.

Шахтер опередил Динамо и по ударам: 17 против 11 в сторону ворот и 6 против 2 в створ. Однако главный показатель в подобных матчах – количество созданных моментов у чужих ворот, если угодно xG (модель ожидаемых голов). У Шахтера наиболее реальный момент – удар Исмаили в перекладину. У Динамо таких эпизода, как минимум два. Момент, когда Гармаш выкатил в район 11-метровой отметки на свободного Шепелева, однако тот решил пробивать в одно касание и запустил мяч выше. Второй эпизод, когда Вербич набросил на голову Цыганкова, но тот пробил в перекладину.

При желании можно вспомнить еще полумоменты у обеих ворот, однако по голевым шансам преимущество на стороне Динамо.

На послематчевой пресс-конференции Паулу Фонсека уделил внимание судейству. Если же в моменте с Бурдой и Фернандо требовать для защитника Динамо красную карточку – это, скорее всего, эмоции, то вот в эпизоде, когда Гармаш налетел в своей штрафной площади на Марлоса, судья обязан был ставить пенальти. Денис, выражаясь хоккейной терминологией, сыграл в плеймейкера "горняков", и при помощи рук завалил его на газон. Свисток Константина Труханова промолчал, хотя арбитр четко видел этот эпизод, находясь в нескольких метрах.

Динамо взяло Шахтер голыми руками за счет организации игры. Футболисты киевлян не допускали индивидуальных ошибок и четко выполняли тренерскую установку. К тому же, в отчетном матче Динамо не забыло, где находятся ворота Пятова и регулярно выбегало в свои контратаки.

Динамо и Шахтер подтвердили тренд минувшего чемпионата мира. Команды, которые играют за счет контроля мяча более уязвимы, нежели те, которые исповедуют более закрытую модель введения игры. Возможно, уходит эпоха романтичного футбола, когда все с придыхание смотрели за игрой Барселоны Хосепа Гвардиолы и сборной Испании Висенте Дель Боске. Сейчас главенствует, если угодно, сухой футбол. Это может вам нравится или нет, зависимо от ваших симпатий. Но это так. И матч за Суперкубок Украины лишь подтвердил тренд всего мирового футбола.

Алексей Мацкевич, iSport.ua

Фото: ФК Шахтер Донецк, ФК Динамо Киев