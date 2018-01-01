Цыганков: Не пожимать руку Мораесу – это командное решение
Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков поделился эмоциями после победы в Суперкубке Украины над донецкий Шахтером.
"Я не забил? Главное – что победила команда. Первые 20 минут было тяжело. Шахтер имел два момента для взятия ворот, но мы выдержали этот натиск и затем наша игра улучшилась.
Я хочу, чтобы моя команда побеждала. Забивать, отдавать, делать все, что смогу. Это всегда в моей голове.
Новички понемногу вливаются в коллектив. Уверен, они улучшат нашу игру и мы им в этом поможем.
Не пожимать руку Мораесу – это командное решение. Это правда, что мы так договорились", – цитирует Цыганкова издание Football.ua.
Ранее Виталий Буяльский объяснил, почему футболисты киевлян не пожали руку Мораесу.
Смотрите также видео гола и обзор матча Шахтер – Динамо.
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