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Суперкубок Украины: Пятов объяснил свою нелепую ошибку в моменте с голом Динамо

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Андрей Пятов допустил ошибку, которая стоила Шахтеру победы в матче за Суперкубок Украины.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
Фк Шахтер Донецк

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов прокомментировал свою ошибку в матче за Суперкубок Украины с киевским Динамо. 

"Что произошло? Опорной ногой подбил себе мяч и промахнулся. Вроде бы все зоны закрыли, Беседин пробил, а получился пас. Так был забит гол. Он немного надломил, после него пошла другая игра. Одна команда закрылась, другая атаковала. Где-то не получалось. Разберем игру. Может, это даже к лучшему. Неприятно, но это жизнь.

Дебютанты? Всем у нас дорога открыта, все доказывают",– сказал Пятов после игры в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, что Динамо минимально обыграло Шахтер и выиграло свой седьмой Суперкубок Украины.

После матча Паулу Фонсека заявил, что его подопечные подарили гол динамовцам, как только игроки киевлян подобрались к воротам Андрея Пятова. 

Смотрите также видео гола и обзор матча Шахтер – Динамо.

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Теги: футбол, Динамо, Шахтер, Суперкубок Украины, Андрей Пятов
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