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Буяльский: Мораесу вся команда не пожала руку

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Виталий Буяльский прокомментировал ситуацию с Жуниором Мораесом, когда футболисты Динамо не пожали руку бразильцу.
Виталий Буяльский
Виталий Буяльский
Фк Динамо Киев

Хавбек Динамо Виталий Буяльский после победы над Шахтером в Суперкубке Украины объяснил, почему футболисты киевлян не пожали руку Жуниору Мораесу.

"Мы на это особо не обращали внимания. Но если человек выходил с капитанской повязкой и целовал эмблему, не совсем корректно переходить в команду соперника. А так, это футбол. Тем более, Мораес иностранец, ему в Украине не жить. Поиграет какое-то время, уедет, и все это забудется.

Если вы не заметили, ему вся команда не пожала руку, а не только Вербич. Я считаю, это правильная позиция. Начиная от руководства, и заканчивая футболистами. Ведь, как уже говорил, как Мораес, никто не делает. Ладно бы Жуниор нам сказал, когда был чемпионат, что он переходит в Шахтер. Он бы сказал это честно, и вопросов к нему со стороны футболистов, с которыми он играл, не было бы, – приводит слова Буяльского издание Динамомания. 

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Смотрите также видео гола и обзор матча Шахтер – Динамо.

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Теги: футбол, Динамо, Шахтер, Суперкубок Украины, Виталий Буяльский, Жуниор Мораес
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