Буяльский: Мораесу вся команда не пожала руку

Виталий Буяльский прокомментировал ситуацию с Жуниором Мораесом, когда футболисты Динамо не пожали руку бразильцу.

Хавбек Динамо Виталий Буяльский после победы над Шахтером в Суперкубке Украины объяснил, почему футболисты киевлян не пожали руку Жуниору Мораесу.

"Мы на это особо не обращали внимания. Но если человек выходил с капитанской повязкой и целовал эмблему, не совсем корректно переходить в команду соперника. А так, это футбол. Тем более, Мораес иностранец, ему в Украине не жить. Поиграет какое-то время, уедет, и все это забудется.

Если вы не заметили, ему вся команда не пожала руку, а не только Вербич. Я считаю, это правильная позиция. Начиная от руководства, и заканчивая футболистами. Ведь, как уже говорил, как Мораес, никто не делает. Ладно бы Жуниор нам сказал, когда был чемпионат, что он переходит в Шахтер. Он бы сказал это честно, и вопросов к нему со стороны футболистов, с которыми он играл, не было бы, – приводит слова Буяльского издание Динамомания.

Ранее Александр Хацкевич заявил, что победа в Суперкубке добавит Динамо уверености.

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