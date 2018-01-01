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Фонсека: Мы подарили Динамо гол, как только оно добралось до наших ворот

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Паулу Фонсека прокомментировал поражение своих подопечных в матче за Суперкубок Украины.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека не доволен матчем против Динамо, в котором донецкий клуб проиграл.

"Я недоволен результатом. Мы начали хорошо, полностью доминировали, имели несколько моментов, чтобы забить. Как только Динамо добралось до наших ворот, мы подарили им гол. По цифрам мы были намного лучше. Не были лучшее только в одном – в забитых мячах. Тем не менее, я доволен игрой. Хотя с середины второго тайма ее не было. Постоянно затягивалось время. Было добавлено пять минут, но этого не чувствовалось. Могу только поздравить Динамо", - сказал Фонсека в эфире канала Футбол 1.

Ранее сообщалось, что Динамо обыграло Шахтер в матче за Суперкубок Украины со счетом 0:1.

Александра Хацкевич также прокомментировал игру своих подопечных в матче против Шахтера.

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Теги: Паулу Фонсека, Шахтер, Динамо, Суперкубок
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