Шахтер – Динамо 0:1 видео гола и обзор матча за Суперкубок

Динамо обыграло Шахтер в матче за Суперкубок Украины.

Киевское Динамо минимально обыграло донецкий Шахтер в матче за Суперкубок Украины.

К вашему вниманию видео гола и обзор матча:

Шахтер – Динамо 0:1

Гол: Буяльский, 18

Шахтер: Пятов – Данченко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Коваленко (Тотовицкий, 68), Фернандо (Болбат, 71) – Мораес

Динамо: Бойко – Морозюк, Бурда, Кадар, Кендзера – Буяльский (Сидорчук, 77), Шепелев – Цыганков, Че Че (Гармаш, 46 (Шапаренко, 72)), Вербич – Беседин

Предупреждения: Данченко, Фернандо, Мораес, Тотовицкий – Бурда, Шепелев, Кадар, Бойко, Кендзера

На 90+6 минуте был удален Исмаили и Никита Бурда (оба – неспортивное поведение)

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