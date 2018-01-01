Хацкевич: Победа добавит нам уверенности в себе

Хацкевич оценил игру своих подопечных в матче за Суперкубок Украины.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок против Шахтера.

"Владение мячом и инициативой – это еще не все. Мы только начинаем втягиваться в сезон. Это победа добавит нам моральных сил и уверенности в себе.

Че Че? Мне он понравился, он 45 минут отыграл надежно. Будет прибавлять с каждой игрой. Доволен Бесединым. Возьмите Жиру – сколько он забил? Сколько ударов в створ? Ноль. Но он работал на команду. Конечно, нападающий нам нужен. Есть только Беседин и Русин. Гармаш? У него рваная рана", – сказал Хацкевич в эфире телеканала Футбол 1.

Ранее сообщалось, что Динамо выиграл седьмой Суперкубок Украины, обыграв Шахтер со счетом 1:0.

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