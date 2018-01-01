Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Хацкевич: Победа добавит нам уверенности в себе

Комментариев: 0
Хацкевич оценил игру своих подопечных в матче за Суперкубок Украины.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
ФК Шахтер

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок против Шахтера.

"Владение мячом и инициативой – это еще не все. Мы только начинаем втягиваться в сезон. Это победа добавит нам моральных сил и уверенности в себе.

Че Че? Мне он понравился, он 45 минут отыграл надежно. Будет прибавлять с каждой игрой. Доволен Бесединым. Возьмите Жиру – сколько он забил? Сколько ударов в створ? Ноль. Но он работал на команду. Конечно, нападающий нам нужен. Есть только Беседин и Русин. Гармаш? У него рваная рана", – сказал Хацкевич в эфире телеканала Футбол 1.

Ранее сообщалось, что Динамо выиграл седьмой Суперкубок Украины, обыграв Шахтер со счетом 1:0.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Александр Хацкевич, Динамо, Шахетер, Суперкубок Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь