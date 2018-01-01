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Динамо – обладатель Суперкубка Украины

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Киевляне обыграли "горняков" и добыли первый трофей в новом сезоне.
Динамо оказалось сильнее Шахтера
Динамо оказалось сильнее Шахтера
ФК Динамо Киев

Динамо открыло сезон победой над Шахтером и завоевало Суперкубок Украины.

Подробнее о матче читайте в этой статье немного позже.

Шахтер – Динамо 0:1
Гол: Буяльский, 18

Шахтер: Пятов – Данченко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Коваленко (Тотовицкий, 68), Фернандо (Болбат, 71) – Мораес

Динамо: Бойко – Морозюк, Бурда, Кадар, Кендзера – Буяльский (Сидорчук, 77), Шепелев – Цыганков, Че Че (Гармаш, 46 (Шапаренко, 72)), Вербич – Беседин

Предупреждения: Данченко, Фернандо, Мораес, Тотовицкий – Бурда, Шепелев, Кадар, Бойко, Кендзера

На 90+6 минуте был удален Исмаили и Никита Бурда (оба – неспортивное поведение)

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Теги: футбол, Динамо Киев, Шахтер, Суперкубок Украины
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