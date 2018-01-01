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Игроки Динамо не пожали руку Мораесу перед матчем за Суперкубок

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Форвард этим летом перешел из Динамо в Шахтер.
Игроки Динамо не пожали руку Мораесу перед матчем за Суперкубок

Игроки киевского Динамо не стали приветствовать форварда Шахтера Жуниора Мораеса перед матчем за Суперкубок Украины.

Камеры зафиксировали только то, что Бенджамин Вербич, идущий последним, не подал руки экс-динамовцу, но как сообщает корреспондент iSport.ua со стадиона Черноморец, проигнорировали Мораеса и другие футболисты столичной команды.

Ранее Мораес заявил, что намерен праздновать голы в ворота Динамо.

Смотрите также, как Буяльский забил гол Шахтеру после глупой ошибки Пятова.

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Теги: Динамо Киев, Жуниор Мораес, Шахтер, Суперкубок Украины
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