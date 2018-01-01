Игроки Динамо не пожали руку Мораесу перед матчем за Суперкубок

Форвард этим летом перешел из Динамо в Шахтер.

Игроки киевского Динамо не стали приветствовать форварда Шахтера Жуниора Мораеса перед матчем за Суперкубок Украины.

Камеры зафиксировали только то, что Бенджамин Вербич, идущий последним, не подал руки экс-динамовцу, но как сообщает корреспондент iSport.ua со стадиона Черноморец, проигнорировали Мораеса и другие футболисты столичной команды.

Ранее Мораес заявил, что намерен праздновать голы в ворота Динамо.

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