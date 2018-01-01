Шахтер - Динамо: видео гола Буяльского после глупой ошибки Пятова

Киевское Динамо открыло счет в матче за Суперкубок Украины.

Киевское Динамо открыто счет в матче против Шахтера за Суперкубок Украины после глупой ошибки вратаря "горняков" Андрея Пятова.

Голкипер в своей штрафной пошел в обводку и промахнулся мимо мяча, пытаясь выбить его к центру поля, после этого не успел вернуться в ворота и наблюдал, как Буяльский отправил мяч в пустые ворота.

Следите за событиями матча Шахтер - Динамо в нашем онлайне.