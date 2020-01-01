Шевченко останется тренером сборной до 2020 года

Исполком ФФУ решил продолжить контракт с тренерским штабом сборной Украины.

Андрей Шевченко остается главным тренером национальной сборной Украины. С нынешним наставником сборной решено продлить контракт до 2020 года, сообщает сайт ФФУ.

Такое решение было принято Исполкомом Федерации футбола Украины на заседании, которое состоялось сегодня, 21 июля, в Одессе.

Предложение продлить срок действия контрактов с главным тренером национальной сборной Украины по футболу Андреем Шевченко и тренерами команды Андреа Малдерой, Мауро Тассотти и Педро Луисом Харо Регеро с 31 июля 2018 года до июля 2020 года озвучил от Комитета национальных сборных команд ФФУ заместитель председателя Комитета Олег Протасов.

Кроме того, Исполком ФФУ определил задачу перед тренерским штабом национальной сборной Украины по футболу — выход команды в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

Напомним, в сентябре сине-желтые проведут поединки Лиги наций против Чехии (6 сентября) и Словакии (9 сентября).

Ранее Шевченко рассказал о планах сборной перед сентябрьскими матчами.

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