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Фаны Динамо в Одессе подрались с болельщиком Шахтера и ограбили женщину

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Группу из восьми болельщиков киевского клуба задержала полиция.
Задержанные фанаты
Задержанные фанаты
dumskaya.net

Одесская полиция задержала восемь фанатов с символикой киевского Динамо накануне матча за Суперкубок Украины.

Как сообщает dumskaya.net, болельщики начали бузить на Ланжероне, где подрались с фаном другой команды. Потом они напали на женщину, ограбили ее и ушли.

Полицейские спецбатальона обнаружили их на Строгановском мосту, обезвредили и препроводили в Приморский отдел.

Напомним, что Суперкубок Украины состоится сегодня, 21-го июля, начало встречи – в 21:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция. Подробно о матче Шахтера и Динамо вы можете прочитать в нашем анонсе

Читайте также наши статьи о подготовке Шахтера и Динамо к новому сезону. 

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Теги: фанаты, Динамо Киев, Шахтер, Суперкубок Украины
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гость  (аноним)  21.07.2018, 20:19
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