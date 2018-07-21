Фаны Динамо в Одессе подрались с болельщиком Шахтера и ограбили женщину

Группу из восьми болельщиков киевского клуба задержала полиция.

Одесская полиция задержала восемь фанатов с символикой киевского Динамо накануне матча за Суперкубок Украины.

Как сообщает dumskaya.net, болельщики начали бузить на Ланжероне, где подрались с фаном другой команды. Потом они напали на женщину, ограбили ее и ушли.

Полицейские спецбатальона обнаружили их на Строгановском мосту, обезвредили и препроводили в Приморский отдел.

Напомним, что Суперкубок Украины состоится сегодня, 21-го июля, начало встречи – в 21:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция. Подробно о матче Шахтера и Динамо вы можете прочитать в нашем анонсе.

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