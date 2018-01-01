Шахтер – Динамо: команды определились с игровой формой на матч за Суперкубок
Донецкий Шахтер и киевское Динамо разыграют между собой Суперкубок Украины.
Команды определились с комплектами форм, в которых выйдут на газон стадиона Черноморец в Одессе. "Горняки" сыграют в основном комплекте – оранжево-черных футболках и черных шортах. Динамо также сыграет в своей "домашней" форме – белые футболки и шорты.
Форма команд на сьогоднішній матч за Суперкубок України #ШахтарДинамо.https://t.co/62qZFy0Bbw pic.twitter.com/r7lHXpx35k— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) 21 июля 2018 г.
К слову, Динамо перед стартом нового сезона подписало контракт с американской компанией New Balance, которая разработала новую форму для киевлян.
Напомним, что Суперкубок Украины состоится сегодня, 21-го июля, начало встречи – в 21:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция. Подробно о матче Шахтера и Динамо вы можете прочитать в нашем анонсе.
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