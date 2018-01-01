Шахтер – Динамо: команды определились с игровой формой на матч за Суперкубок

Шахтер и Динамо сыграют в матче за Суперкубок Украины.

Донецкий Шахтер и киевское Динамо разыграют между собой Суперкубок Украины.

Команды определились с комплектами форм, в которых выйдут на газон стадиона Черноморец в Одессе. "Горняки" сыграют в основном комплекте – оранжево-черных футболках и черных шортах. Динамо также сыграет в своей "домашней" форме – белые футболки и шорты.

К слову, Динамо перед стартом нового сезона подписало контракт с американской компанией New Balance, которая разработала новую форму для киевлян.

Напомним, что Суперкубок Украины состоится сегодня, 21-го июля, начало встречи – в 21:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция. Подробно о матче Шахтера и Динамо вы можете прочитать в нашем анонсе.

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