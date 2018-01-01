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Динамо арендует хавбека Сантоса на два года – Globo

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Киевское Динамо обменяет Дерлиса Гонсалеса на Виторо Буэно из Сантоса.
Витор Буэно
Витор Буэно
Getty Images

Киевское Динамо пополнится фланговым полузащитником Сантонса. На правах аренды в бразильский клуб отправится Дерлис Гонсалес, а в обратном направлении 23-летний полузащитник Витор Буэно.

Как сообщает бразильское издание Globo, клубы договорились о двухлетнем обмене игроками на правах аренды. 

Отметим, что футболисты в ближайшее время должны пройти медосмотры для своих новых клубов. 

Буэно был признан главным открытием чемпионата Бразилии в 2016 году. Также на счету полузащитника 100 матчей за Сантос, в которых он забил 21 гол и сделал 12 результативных передач. 

Напомним, что сегодня, 21-го июля, Динамо начнет сезон матчем за Суперкубок Украины против донецкого Шахтера. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Читайте также нашу статью о подготовке Динамо к новому сезону.

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Теги: футбол, Динамо, Дерлис Гонсалес, Витор Буэно, Сантос
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