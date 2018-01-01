Динамо арендует хавбека Сантоса на два года – Globo

Киевское Динамо обменяет Дерлиса Гонсалеса на Виторо Буэно из Сантоса.

Киевское Динамо пополнится фланговым полузащитником Сантонса. На правах аренды в бразильский клуб отправится Дерлис Гонсалес, а в обратном направлении 23-летний полузащитник Витор Буэно.

Как сообщает бразильское издание Globo, клубы договорились о двухлетнем обмене игроками на правах аренды.

Отметим, что футболисты в ближайшее время должны пройти медосмотры для своих новых клубов.

Буэно был признан главным открытием чемпионата Бразилии в 2016 году. Также на счету полузащитника 100 матчей за Сантос, в которых он забил 21 гол и сделал 12 результативных передач.

Напомним, что сегодня, 21-го июля, Динамо начнет сезон матчем за Суперкубок Украины против донецкого Шахтера. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Читайте также нашу статью о подготовке Динамо к новому сезону.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!