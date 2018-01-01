Шахтер – Динамо: анонс матча за Суперкубок Украины

Шахтер и Динамо откроют сезон матчем за Суперкубок Украины.

Шахтер – Динамо

Суперкубок Украины

21 июля, суббота. Одесса, стадион Черноморец. Судья – Константин Труханов.

Начало матча – 21:00. Телетрансляция – Украина, Футбол 1.

Сезон в украинском футболе по традиции открывает матч за Суперкубок. Что может быть лучше, чем поединок Шахтера и Динамо на старте сезона в солнечной Одессе?! Фанаты со всей Украины съезжаются в Южную Пальмиру, чтобы насладиться Черным морем, а также попасть на классическое противостояние украинского футбола.

"Горняки" после побед во всех турнирах на внутренней арене вынуждены были перезагрузить команду. Клуб продал Фреда за 65 млн евро. Бесплатно ушли Феррейра, Бернард и Срна. Впрочем, селекция дончан сработала бесподобно в летнее межсезонье и на их места прибыл молодой десант из Бразилии. В надежде, что через несколько лет уже эти футболисты будут на ведущих ролях в команде.

Не забываем и о главном переходе лета – Жуниор Мораес сменил динамовскую эмблему с буквой "Д" на груди на два скрещенных молотка и пламя. Фанаты Динамо уже подготовили своему экс-любимцу соответствующие плакаты.

Динамо летом время зря не теряло и пополнилось двумя бразильцами – Че Че и Сидклеем. Правда, последний в Одессу не полетел, так как пропустил большую часть сбора и лишь набирает кондиции.

Паулу Фонсека в игре с Динамо должен решить, кто заменит Фреда в стартовом составе и составит пару Степаненко в центре поля: молодой Майкон или же Алан Патрик. Также "горняки" не могут рассчитывать на Тайсона, который отдыхает после чемпионата мира.

У Динамо свои кадровые проблемы, а именно отсутствие даже номинальных левых защитников и не слишком щедрый выбор на позиции нападающего.

Слева в обороне, скорее всего, выйдет Шабанов, которого тренерский штаб наигрывал на сборах, предвидев подобную ситуацию на старте сезона. Артему предстоит сдать еще один тест на профпригодность. Экзаменатором в этот раз выступит один из лучших атакующих полузащитников последних лет в чемпионате Украины – Марлос.

Очные встречи

Динамо в минувшем сезоне ни разу не проиграло Шахтеру (3 победы и одна ничья) – это, если говорить в контексте чемпионата Украины. Тем не менее, "горняки" обыграли "бело-синих" в матче за Суперкубок Украины, а также в финале Кубка. К тому же Шахтер оформил и чемпионский титул, опередив Динамо в турнирной таблице.

В матчах за Суперкубок Украины команды встречались 10 раз. На их счету по пять побед в очных встречах. Впрочем, в своей истории Шахтер восемь раз выигрывал первый трофей сезона, Динамо – шесть.

Слова

Паулу Фонсека, главный тренер Шахтера:

“Динамо в новом сезоне будет сильнее, чем в прошлом. Мы надеемся показывать футбол, который будет радовать фанатов, и что сезон закончится нашими победами. Пришли новые игроки. Некоторые еще очень молоды, но я должен признать: товарищеские матчи продемонстрировали, что их адаптация идет достаточно быстро, что меня с положительной стороны удивляет. Конечно, мы не можем слишком много требовать от них с самого начала, но они привыкают к нашему стилю, идеям и игровой философии. Все это делает меня оптимистичным. Полагаю, к Суперкубку команда будет готова”.

Александр Хацкевич, наставник Динамо:

“Условия подготовки к сезону были прекрасными, так что никаких проблем не возникло. Да, без микротравм не обошлось, но это все рабочие моменты. Практически все ребята здоровы и подходят с хорошим настроением и с большими амбициями к предстоящему сезону. Это первый трофей, который разыгрывается в Украине. Мы хотим его завоевать. В прошлом году у нас не получилось, поэтому сейчас готовились целенаправленно как к Суперкубку, так и к старту чемпионата".

Ориентировочные составы

Шахтер: Пятов – Исмаили, Ордец, Ракицкий, Бутко – Степаненко, Алан Патрик, Фернандо, Коваленко, Марлос – Мораес.

Динамо: Бойко – Шабанов, Кадар, Бурда, Кендзьора – Сидорчук, Гармаш, Вербич, Шепелев, Цыганков – Беседин.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "горняков". Так, компания 1xBet принимает ставки на победу донецкой команды с коэффициентом 2,25, а на киевлян – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,54.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Шахтер – Динамо, которая начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Фото: ФК Шахтер Донецк, Фк Динамо Киев