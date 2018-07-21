Болельщики Динамо подготовили неприличные баннеры для Мораеса
Болельщики киевского Динамо гарантируют "теплый" прием для Жуниоа Мораеса в футболке донецкого Шахтера в матче за Суперкубок Украины.
В Сеть попали фотографии баннеров фантов киевлян с неприличным подтекстом.
Напомним, что оригинале медведь кричит: "Шл*ха".
У Мораеса по окончанию прошлого сезона завершился контракт с Динамо и он на правах свободного агента перебрался в Шахтер.
Напомним, что матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится в субботу, 21-го июля, в Одессе. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале Украина.
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Ранее Мораес заявил, что намерен праздновать голы в ворота Динамо.
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