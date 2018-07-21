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Болельщики Динамо подготовили неприличные баннеры для Мораеса

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Киевское Динамо откроет сезон матчем против донецкого Шахтера на Суперкубок Украины.
Жуниор Мораес и Паулу Фонсека
Жуниор Мораес и Паулу Фонсека
ФК Шахтер Донецк

Болельщики киевского Динамо гарантируют "теплый" прием для Жуниоа Мораеса в футболке донецкого Шахтера в матче за Суперкубок Украины.

В Сеть попали фотографии баннеров фантов киевлян с неприличным подтекстом. 

Напомним, что оригинале медведь кричит: "Шл*ха".

У Мораеса по окончанию прошлого сезона завершился контракт с Динамо и он на правах свободного агента перебрался в Шахтер.

Напомним, что матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится в субботу, 21-го июля, в Одессе. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале Украина.

Читайте также наши статьи о подготовке Шахтера и Динамо к новому сезону. 

Ранее Мораес заявил, что намерен праздновать голы в ворота Динамо.

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Теги: футбол, Суперкубок Украины, Динамо, Шахтер, Жуниор Мораес
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гость  (аноним)  21.07.2018, 09:26
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