Болельщики Динамо подготовили неприличные баннеры для Мораеса

Киевское Динамо откроет сезон матчем против донецкого Шахтера на Суперкубок Украины.

Болельщики киевского Динамо гарантируют "теплый" прием для Жуниоа Мораеса в футболке донецкого Шахтера в матче за Суперкубок Украины.

В Сеть попали фотографии баннеров фантов киевлян с неприличным подтекстом.

Напомним, что оригинале медведь кричит: "Шл*ха".

У Мораеса по окончанию прошлого сезона завершился контракт с Динамо и он на правах свободного агента перебрался в Шахтер.

Напомним, что матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится в субботу, 21-го июля, в Одессе. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале Украина.

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Ранее Мораес заявил, что намерен праздновать голы в ворота Динамо.

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