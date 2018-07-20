Тайсон – о похищении матери: Не думал, что со мной может случиться такое

Маму Тайсон похитили в Бразилии, но полиции удалось ее оперативно найти.

Накануне в Бразилии похитили маму капитана донецкого Шахтера – Тайсона. Женщина вышла забрать якобы букет цветов, но трое злоумышленников схватили ее и увезли в машине. Спустя несколько часов полиция нашла женщину в 50 километрах от дому.

Тайсон поблагодарил всех за поддержку, написав пост в Instagram.

"Мы все еще напуганы, никогда не думали, что с нами может случиться подобное, это казалось невероятным. Слава богу, с моей матерью все хорошо. Ей до сих пор страшно, но физически она в порядке.

Я хотел бы поблагодарить всех за поддержку и за отличную работу полиции, вы были эффективны и действовали очень быстро, без вашей работы я не знаю, что бы случилось", – написал Тайсон, прикрепив фото с матерью.

Публикация от Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7) 20 Июл 2018 в 10:59 PDT

Смотрите также видео похищение матери Тайсона.

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