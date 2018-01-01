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Суперкубок Украины: Хацкевич объявил состав, который готовится к игре с Шахтером

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Динамо прибыло в Одессу на матч за Суперкубок Украины против донецкого Шахтера.
Суперкубок Украины: Хацкевич объявил состав, который готовится к игре с Шахтером
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо прибыло в Одессу, где откроет сезон матчем за Суперкубок Украины против донецкого Шахтера.

Тренерский штаб взял на первый официальный поединок сезона 21 футболиста.

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько.

Защитники: Николай Морозюк, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Владислав Калитвинцев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Евгений Смирный.

Нападающие: Артем Беседин, Назарий Русин.

Напомним, что матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо состоится сегодня, 21-го июля. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени. Трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Украина.

Ранее донецкий Шахтер прилетел в Одессу, а Паулу Фонсека взял на игру с Динамо 22-х футболистов.

Читайте также наши статьи о подготовке Шахтера и Динамо к новому сезону. 

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Теги: футбол, Динамо, Шахтер, Суперкубок Украины
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