Фонсека: Динамо стало сильнее

Донецкий Шахтер откроет сезон матчем с киевским Динамо за Суперкубок Украины.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека накануне Суперкубка Украины сделал комплимент киевскому Динамо.

"Сегодняшнее Динамо стало сильнее. Но они заставят нас работать еще больше.

Я хочу продолжать демонстрировать качественный футбол, который даст зрителям энтузиазм, заставит болельщиков гордиться нами и закончится нашими победами", – приводит слова португальца пресс-служба "горняков".

Напомним, что матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится в субботу, 21-го июля, в Одессе. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале Украина.

Ранее Александр Хацкевич заявил о своих намерениях выиграть Суперкубок Украины, заявив, что команда целенаправленно готовится к игре с Шахтером.

Читайте также наши статьи о подготовке Шахтера и Динамо к новому сезону.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!