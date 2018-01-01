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Фонсека: Динамо стало сильнее

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Донецкий Шахтер откроет сезон матчем с киевским Динамо за Суперкубок Украины.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека накануне Суперкубка Украины сделал комплимент киевскому Динамо.

"Сегодняшнее Динамо стало сильнее. Но они заставят нас работать еще больше.

Я хочу продолжать демонстрировать качественный футбол, который даст зрителям энтузиазм, заставит болельщиков гордиться нами и закончится нашими победами", – приводит слова португальца пресс-служба "горняков".

Напомним, что матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится в субботу, 21-го июля, в Одессе. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале Украина.

Ранее Александр Хацкевич заявил о своих намерениях выиграть Суперкубок Украины, заявив, что команда целенаправленно готовится к игре с Шахтером.

Читайте также наши статьи о подготовке Шахтера и Динамо к новому сезону. 

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Теги: футбол, Шахтер, Динамо, Суперкубок Украины, Паулу Фонсека
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