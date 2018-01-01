Рыбалка подписал трехлетний с турецким клубом

Сергей Рыбалка продолжит карьеру в турецком Сивасспоре.

Украинский полузащитник Сергей Рыбалка, который ранее принадлежал киевскому Динамо, подписал полноценный контракт с турецким Сивасспором.

Футболист, который был основным при Сергее Реброве, не подошел Александру Хацкевича и был отправлен в аренду в Сивасспор.

Теперь Рыбалка подписал полноценный трехлетний контракт с турецким клубом. Других подробностей контракта не сообщается.

В прошлом сезоне Рыбалка забил один гол и отдал четыре результативные передачи в 22 матчах за Сивасспор, а турецкий клуб занял седьмое место в местном чемпионате.

Ранее сообщалось, что Динамо обменяет Дерлиса Гонсалеса на полузащитника бразильского Сантоса.

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