Рыбалка подписал трехлетний с турецким клубом
Сергей Рыбалка продолжит карьеру в турецком Сивасспоре.
Украинский полузащитник Сергей Рыбалка, который ранее принадлежал киевскому Динамо, подписал полноценный контракт с турецким Сивасспором.
Футболист, который был основным при Сергее Реброве, не подошел Александру Хацкевича и был отправлен в аренду в Сивасспор.
Теперь Рыбалка подписал полноценный трехлетний контракт с турецким клубом. Других подробностей контракта не сообщается.
В прошлом сезоне Рыбалка забил один гол и отдал четыре результативные передачи в 22 матчах за Сивасспор, а турецкий клуб занял седьмое место в местном чемпионате.
Ранее сообщалось, что Динамо обменяет Дерлиса Гонсалеса на полузащитника бразильского Сантоса.
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