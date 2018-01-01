Украина (U-19) – Англия (U-19) 1:1 видео голов и обзор матча ЧЕ-2018

К вашему вниманию видео обзор второго матча сборной Украины на чемпионате Европы среди юношей до 19 лет.

uefa.com

Сборная Украины сыграла вничью со сборной Англией во втором туре группового этапа чемпионата Европы среди юношей до 19 лет. К вашему вниманию видео голов и обзор матча: Украина – Англия 1:1 Голы: 0:1 – 8 Тавернье, 1:1 – 39 Супряга. Украина U-19: Кучерук, Бондарь, Миколенко, Конопля, Попов (Снурницын, 73), Хахлев (Чех, 90), Корниенко, Цитаишвили (Ременюк, 62), Дришлюк, Булеца, Супряга. Англия U-19: Балкомб, Танганга, Чалоба, Стерлинг, Тавернье, Льюис, Сандерс, Эмблтон, Уaттс (Кирби, 84), Бриртон, Херст (Моррис, 81). Предупреждение: Попов (30).

Isport.ua