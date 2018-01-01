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Украина (U-19) – Англия (U-19) 1:1 видео голов и обзор матча ЧЕ-2018

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К вашему вниманию видео обзор второго матча сборной Украины на чемпионате Европы среди юношей до 19 лет.
Украина (U-19) – Англия (U-19) 1:1 видео голов и обзор матча ЧЕ-2018
uefa.com

Сборная Украины сыграла вничью со сборной Англией во втором туре группового этапа чемпионата Европы среди юношей до 19 лет.

К вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Украина – Англия 1:1
Голы: 0:1 – 8 Тавернье, 1:1 – 39 Супряга.
Украина U-19: Кучерук, Бондарь, Миколенко, Конопля, Попов (Снурницын, 73), Хахлев (Чех, 90), Корниенко, Цитаишвили (Ременюк, 62), Дришлюк, Булеца, Супряга.
Англия U-19: Балкомб, Танганга, Чалоба, Стерлинг, Тавернье, Льюис, Сандерс, Эмблтон, Уaттс (Кирби, 84), Бриртон, Херст (Моррис, 81).
Предупреждение: Попов (30).
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Теги: футбол, сборная Украины U 19, сборная Англии U 19, чемпионат Европы, ЧЕ 2018
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