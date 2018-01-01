Суперкубок Украины: Фонсека взял 22 футболиста на игру с Динамо
Действующий чемпион Украины донецкий Шахтер прилетел в Одессу на матч за Суперкубок Украины против киевского Динамо.
Игроки и персонал не упустили возможность представить свой новый стиль. Классические костюмы и белые кроссовки стали визитной карточкой “горняков” на этот вечер.
Фонсека взял с собой 22 игрока.
Вратари: Андрей Пятов, Олег Кудрик и Алексей Шевченко;
Защитники: Исмаили, Иван Ордец, Олег Данченко, Ярослав Ракицкий, Давид Хочолава, Сергей Кривцов;
Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат, Веллингтон Нем, Дентиньо, Марлос, Майкон, Фернандо, Маркиньос Сиприано, Александр Зубков;
Нападающие: Жуниор Мораес, Кайоде
Напомним, что матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится 21 июля в 21:00 на стадионе Черноморец в Одессе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
Накануне была объявлена бригада арбитров, которая обслужит этот поединок.
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