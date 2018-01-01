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Суперкубок Украины: Фонсека взял 22 футболиста на игру с Динамо

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Делегация чемпиона Украины уже прилетела в Одессу.
Шахтер прилетел в Одессу
Шахтер прилетел в Одессу
fcshakhtar.com

Действующий чемпион Украины донецкий Шахтер прилетел в Одессу на матч за Суперкубок Украины против киевского Динамо.

Игроки и персонал не упустили возможность представить свой новый стиль. Классические костюмы и белые кроссовки стали визитной карточкой “горняков” на этот вечер.

Фонсека взял с собой 22 игрока.

Вратари: Андрей Пятов, Олег Кудрик и Алексей Шевченко;

Защитники: Исмаили, Иван Ордец, Олег Данченко, Ярослав Ракицкий, Давид Хочолава, Сергей Кривцов;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат, Веллингтон Нем, Дентиньо, Марлос, Майкон, Фернандо, Маркиньос Сиприано, Александр Зубков;

Нападающие: Жуниор Мораес, Кайоде

Напомним, что матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится 21 июля в 21:00 на стадионе Черноморец в Одессе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Накануне была объявлена бригада арбитров, которая обслужит этот поединок.

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Теги: футбол, Шахтер, Суперкубок Украины
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