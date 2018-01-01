Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Украина расписала ничью с англичанами на ЧЕ среди юношей

Комментариев: 0
Сборная Украины делит первое место в группе вместе с англичанами на чемпионате Европы среди юношей до 19 лет.
Украина расписала ничью с англичанами на ЧЕ среди юношей
twitter.com/DynamoKyiv

Сборная Украины под руководством Александра Петракова сыграла вничью со сборной Англией во втором туре группового этапа на чемпионате Европы среди юношей до 19 лет.

"Сине-желтые" пропустили в дебюте встречи. Уже на 8-й минуте Маркус Тавернье открыл счет в матче, огорчив украинского голкипера Владислава Кучерука. 

Украина сумела отыграться под занавес тайме. Супряга в борьбе с защитником умудрился каким-то образом точно пробить из острого угла – 1:1.

Во втором тайме команды голов не забивали. В итоге, ничья – 1:1. Сборные Украины и Англии имеют в своем активе по 4 очка и делят первую строчку в квартете. 

Украина – Англия 1:1
Голы: 0:1 – 8 Тавернье, 1:1 – 39 Супряга.
Украина U-19: Кучерук, Бондарь, Миколенко, Конопля, Попов (Снурницын, 73), Хахлев (Чех, 90), Корниенко, Цитаишвили (Ременюк, 62), Дришлюк, Булеца, Супряга.
Англия U-19: Балкомб, Танганга, Чалоба, Стерлинг, Тавернье, Льюис, Сандерс, Эмблтон, Уaттс (Кирби, 84), Бриртон, Херст (Моррис, 81).
Предупреждение: Попов (30).
В заключительном матче на групповом этапе сборная Украины сыграет с турками. Поединок состоится в понедельник, 23-го июля. 
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Поделись:
Теги: футбол, сборная Украины, ЧЕ 2018, сборная Англии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь