Украина расписала ничью с англичанами на ЧЕ среди юношей

Сборная Украины делит первое место в группе вместе с англичанами на чемпионате Европы среди юношей до 19 лет.

Сборная Украины под руководством Александра Петракова сыграла вничью со сборной Англией во втором туре группового этапа на чемпионате Европы среди юношей до 19 лет.

"Сине-желтые" пропустили в дебюте встречи. Уже на 8-й минуте Маркус Тавернье открыл счет в матче, огорчив украинского голкипера Владислава Кучерука.

Украина сумела отыграться под занавес тайме. Супряга в борьбе с защитником умудрился каким-то образом точно пробить из острого угла – 1:1.

Во втором тайме команды голов не забивали. В итоге, ничья – 1:1. Сборные Украины и Англии имеют в своем активе по 4 очка и делят первую строчку в квартете.

Украина – Англия 1:1

Голы: 0:1 – 8 Тавернье, 1:1 – 39 Супряга.

Украина U-19: Кучерук, Бондарь, Миколенко, Конопля, Попов (Снурницын, 73), Хахлев (Чех, 90), Корниенко, Цитаишвили (Ременюк, 62), Дришлюк, Булеца, Супряга.

Англия U-19: Балкомб, Танганга, Чалоба, Стерлинг, Тавернье, Льюис, Сандерс, Эмблтон, Уaттс (Кирби, 84), Бриртон, Херст (Моррис, 81).

Предупреждение: Попов (30).

В заключительном матче на групповом этапе сборная Украины сыграет с турками. Поединок состоится в понедельник, 23-го июля.