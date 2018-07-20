Алиев: Будь я на месте Милевского, дал бы тренеру в морду

Экс-одноклубник Милевского прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг своего друга.

Александр Алиев дал свой комментарий касательно событий в клубной карьере его друга Артема Милевского.

“Как только узнал о случившемся, сразу позвонил Артему. В СМИ написали, что у него были какие-то проблемы с режимом, но это не так. Никаких нарушений со стороны Милевского не было. Просто пришел новый тренер, и у они не сошлись характерами.

Тренер просто нашел повод, что бы избавится от Артема. Нельзя так относиться к людям, и говорить о них такие вещи. Будь я на месте Милевского, дал бы тренеру в морду. Но, хорошо, что Артем более сдержанный, чем я.

Он продолжит карьеру, но пока не может сказать, где. Думаю, долго он сидеть на месте не будет”,- прокомментировал Алиев для ТК Футбол.

Напомним, что Динамо-Брест прекратило сотрудничество с Милевским.

По сообщениям СМИ, причиной могло стать нарушение режима, но агент игрока отрицает эту информацию.

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