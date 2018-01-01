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Динамо представило летних новичков

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Киевское Динамо представило журналистам троих новых исполнителей.
Динамо представило летних новичков
iSport.ua

Киевское Динамо на тренировочной базе в Конча-Заспе представило летних новичков. На презентации вместе с Александром Хацкевичем и работниками клуба журналистов ждали Че Че, Сидклей и Александр Андриевский. 

Наставник "бело-синих" вручил футболистам футболки с игровыми номерами и те поделились впечатлениями от первых недель в Динамо.

"Я очень рад находиться здесь, защищать цвета этого клуба. Думаю, что скоро адаптируюсь и начну показывать свои сильные стороны и надеюсь помочь команде завоевать высокие места.

Я по характеру веселый, люблю шутки, но пока что язык мешает полной коммуникации. На сборах у меня сложились хорошие отношения с Шабановым, Шапаренко и Гармашем. Иногда приходится использовать английские слова", – заявил Че Че.

Еще один бразилец Сидклей, который присоединился к команде позже, уверил, что знает историю столичного клуба. 

"Я знаю историю клуба, многих футболистов, которые прошли через Динамо. Надеюсь, скоро пройду адаптацию и смогу показывать хороший футбол", – считает левый защитник. 

Также Хацкевич прокомментировал возвращение в команду воспитанника Динамо – Александра Андриевского. 

"Саша Андриевский уже стал полноправным игроком Динамо. Последний год был для него успешным, он стабильно играл в УПЛ и Лиге Европы. Он полностью устраивает меня как футболист. Я очень рад, что он своим трудом доказал, что он достоин быть игроком киевского Динамо", – сказал главный тренер о своем подопечным.

Также стало известно, что Сидклей не сыграет в матче за Суперкубок Украины против донецкого Шахтера. 

Напомним, что Динамо и Шахтер откроют сезон уже в ближайшею субботу. Поединок за Суперкубок Украины состоится в Одессе. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на телеканале Украина.

Читайте также наши статьи о подготовке Шахтера и Динамо к новому сезону. 

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Теги: футбол, Динамо, Александр Хацкевич, Сидклей, Че Че, Александр Андриевский
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