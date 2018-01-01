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Хацкевич: Мы целенаправленно готовимся к игре за Суперкубок и хотим выиграть этот трофей

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Александр Хацкевич заявил о желании выиграть первый трофей у руля киевского Динамо.
Хацкевич: Мы целенаправленно готовимся к игре за Суперкубок и хотим выиграть этот трофей
iSport.ua

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич на представлении летних новичков клуба ответил на вопросы журналистов.

"Разыгрывается первый трофей и мы хотим завоевать его. К этой игре мы готовились более целенаправлено, чем в прошлом году. Че Че летит вместе с нами, а Сидклей завтра сыграет за молодежную команду.

Уход Пиварича? Йосип – вице-чемпион мира. Он футболист киевского Динамо, если на его позиции будет конкуренция, мне это добавит уверенности. Пиварич сейчас на отдыхе. Когда он вернется, мы продолжим работать", – ответил Хацкевич на вопросы журналистов.

Напомним, что Динамо начнет сезон матчем за Суперкубок Украины против донецкого Шахтера. Встреча состоится в Одессе, в ближайшею субботу. Начало поединка – в 21:00 по киевскому времени. 

Ранее сообщалось Динамо договорилось с Сантосом об обмене Гонсалеса на бразильского полузащитника. 

Читайте также наши статьи о подготовке Шахтера и Динамо к новому сезону. 

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Теги: футбол, Динамо, Александр Хацкевич, Шахтер, Суперкубок Украины
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