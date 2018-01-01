Динамо обменяет Гонсалеса на хавбека Сантоса – СМИ
Киевское Динамо в летнее межсезонье может обменять Дерлиса Гонсалеса на Виторо Буэно из Сантоса.
Как сообщает издание Globo, обмен будет совершен на правах годичной аренды. Парагваец должен прибыть в расположение Сантоса для прохождение медосмотра сегодня, 20-го июля. В обратном направлении отправится 23-летний бразилец.
Буэно был признан главным открытием чемпионата Бразилии в 2016 году. Также на счету полузащитника 100 матчей за Сантос, в которых он забил 21 гол и сделал 12 результативных передач.
Буэно может сыграть крайним полузащитником, а также на позиции "десятки".
Напомним, что в летнее межсезонье Динамо уже пополнилось двумя бразильцами – Че Че и Сидклеем.
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