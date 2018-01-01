Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо обменяет Гонсалеса на хавбека Сантоса – СМИ

Комментариев: 0
Киевское Динамо может усилиться фланговым полузащитником бразильского Сантоса.
Витор Буэно
Витор Буэно
Santos FC

Киевское Динамо в летнее межсезонье может обменять Дерлиса Гонсалеса на Виторо Буэно из Сантоса. 

Как сообщает издание Globo, обмен будет совершен на правах годичной аренды. Парагваец должен прибыть в расположение Сантоса для прохождение медосмотра сегодня, 20-го июля. В обратном направлении отправится 23-летний бразилец. 

Буэно был признан главным открытием чемпионата Бразилии в 2016 году. Также на счету полузащитника 100 матчей за Сантос, в которых он забил 21 гол и сделал 12 результативных передач. 

Буэно может сыграть крайним полузащитником, а также на позиции "десятки". 

Напомним, что в летнее межсезонье Динамо уже пополнилось двумя бразильцами – Че Че и Сидклеем. 

Читайте также нашу статью о подготовке Динамо к новому сезону.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Дерлис Гонсалес, Витор Буэно, Сантос
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь