Украина (U-19) – Англия (U-19): видео онлайн трансляция матча ЧЕ-2018

Украинцы померятся силами с английской сборной на чемпионате Европы среди юношей. Смотри видео онлайн трансляцию Украина (U-19) – Англия (U-19).

В пятницу, 20 июля, сборная Украины (U-19) продолжит свои выступления на чемпионате Европы 2018.

Вторым соперником наших парней станет английская команда. Стартовый свисток – 18:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция Украина (U-19) – Англия (U-19):

Отметим, что украинцы попали в группу В, где уже обыграли Францию, а 23 июля сыграют с Турцией.

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