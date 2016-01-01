Неймар собирается вернуться на поле впервые после Чемпионата Мира

Футбольный сезон еще не успел завершиться, а турнир Neymar Jr's Five уже занимает центральное место в Бразилии.

Неймар готовится вернуться на футбольное поле, поскольку быстро приближается второй большой турнир его лета.

После разочарования от поражения в игре с Бельгией в четвертьфинале Чемпионата мира, которое он назвал "самым печальным моментом в моей карьере", бразилец вновь зашнурует свои бутсы для своего уже третьего авторского футбольного турнира 5х5 в Instituto Projeto Neymar Jr в своем родном городе Прая-Гранди.

Форвард Пари Сен-Жермен вернулся после операции на ноге и трехмесячного отпуска в связи с травмой, чтобы забить два гола и помочь Бразилии пройти 1/8 финала, ведь в России они претендовали на шестой титул чемпионов мира.

Теперь, по возвращении домой, цели и навыки снова становятся его главной задачей, ведь 26-летний игрок приглашает лучшие команды со всего мира, в том числе и Украины, в Бразилию, чтобы посоревноваться в Мировом финале турнира Red Bull Neymar Jr's Five с 20 по 21 июля.

Вот все, что вам нужно знать:

• Более 125.000 игроков зарегистрировались в соревновании, ведь лучшие команды уличного мини-футбола боролись за свою победу в 62 странах по всему миру.

• 289 команд - 2023 участника - приняли участие в украинских отборах в этом году, которые состоялись в Киеве, Львове, Харькове, Виннице, Днепре и Одессе.

• Команда KVADR с Харьковщины будет представлять Украину на Мировом Финале Neymar Jr's Five в Бразилии! Смотрите прямую трансляцию на Red Bull TV и болейте за украинцев!

"Мы обязательно проведем подготовку и, думаю, у нас все получится, и мы достойно представим Украину на этом празднике футбола, на этом чемпионате" - Игорь Шишка, капитан команды KVADR.

• Национальные чемпионы получат шанс побороться друг с другом на Мировом финале, который будет проводиться в третий раз в Instituto Projeto Neymar Jr в Прая-Гранди, Бразилия.

• Каждая команда состоит из пяти игроков без вратарей, и каждый раз, когда кто-то забивает, их соперник теряет игрока. Матч продолжается, пока не закончатся безумные 10 минут или команда не потеряет всех пятерых игроков.

• Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов, парни и девушки в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет). Также в дополнение к смешанному турниру в 2018 году начали проводиться и чисто женские соревнования.

• Неймар сказал: "Больше всего меня восхищает то, что этот год привлек еще больше игроков из еще большего количества стран, поэтому я рад узнать, что все хотят участвовать в турнире, и я счастлив быть частью этого. Более того, я рад принести радость футбола и всю культурное разнообразие детям здесь, в Instituto Neymar Jr, которые посетят нынешний финал Neymar Jr's Five! Тот факт, что финал будет проходить в районе, где я вырос, наполняет меня энергией в данный момент".

• 2016 команда из Бразилии была коронована чемпионом мира, в то время как Румыния получила приз в 2017 и посетила Неймара в Париже в октябре.

• В предыдущие годы Неймар приводил с собой нескольких известных футбольных друзей, таких как Габриэль Жесус, чтобы сыграть вместе с ним против новых чемпионов мира.

• Смотри Мировой финал в прямом эфире, 20-21 июля, на канале Red Bull TV:

https://www.redbull.tv/live/AP-1W616PSKD1W11/neymar-jrs-five

• Следите за Чемпионатом на www.nemarjrsfive.com.