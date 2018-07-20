Без альтернативы впереди: как Динамо будет выглядеть в новом сезоне

iSport.ua рассказывает о подготовке Динамо к новому сезону.

Летние тренировочные сборы у киевского Динамо по традиции проходили в австрийском Тироле. Регулярно приходится читать комментарии болельщиков киевлян, которые негодуют по поводу организации предсезонных сборов. Мол: “ну что там та Австрия? С кем мы там будем играть?“, и тому подобное.

В этом году фанаты должны остаться довольны, ведь спарринг-партнеры Динамо во время подготовки к новому сезону были едва ли не самые сильные. Азербайджанский Карабах еще в прошлом сезоне трепал нервы соперникам по групповому раунду Лиги чемпионов – мадридскому Атлетико, Челси и Роме. Виктория Пльзень – регулярный участник еврокубков и прошлогодний чемпион чешского чемпионата.

Люцерн – бронзовый призер чемпионата Швейцарии и именно этот матч складывался для Динамо наиболее трудно.

Да, были Ботошани, Тяньзиць Цюаньцзянь и полупрофессиональный клуб Тельфс, однако в каких еще матчах обкатывать новые связи?

Трансферные дела

По окончании минувшего сезона Динамо покинули ряд футболистов, и все ушли бесплатно – Дьемерси Мбокани, Жуниор Мораес, Евгений Хачериди. С большей долей вероятности стан “бело-синих“ покинет и Дерлис Гонсалес, однако здесь возможен вариант, что парагвайца отдадут в аренду. Потенциальным новым местом работы для полузащитника называют Сантос. К тому же, в обратном направлении может отправиться кто-то из бразильского клуба. На данном этапе, все это на уровне догадок СМИ.

Но все же для Динамо летнее межсезонье ознаменовалось приходом бывшего гендиректора харьковского Металлиста Евгения Красникова, который славился селекционными находками на латиноамериканском трансферном рынке – Тайсон, Марлос, Шавьер и другие – все это дело рук именно его. Красников славится своим умением находить изумруды в брескрайних песках пляжей Копакабаны.

Многие моментально заговорили о смене вектора на трансферном рынке: “ну, сейчас накупят бразильцев“.

Впрочем, еще до начала покупок киевлян Игорь Суркис анонсировал, что Динамо усилится точечно и лишь футболистами исключительно под основу.

Так и случилось, “сине-белые“ еще до начала сборов подписали 25-летнего центрального полузащитника Че Че, а немного позже крайнего защитника Сидклея. Плюс был подписан полноценный контракт с Денисом Бойко, который вторую часть прошлого сезона был в Динамо на правах аренды.

Сидклей

Кроме того, на сборы в Австрию тренерский штаб взял давнего подопечного все того же Красникова по Металлисту – Папу Гуйе и форварда из ФК Полтава Максима Дегтярева. Увы, но оба игрока не впечатлили и Динамо не будет подписывать с ними контракт.

“У нас остро стоит вопрос форварда, но работа ведется. К сожалению, не так быстро, как хотелось бы, но самое главное, чтобы нам наконец удалось усилить эту позицию“, – заявил Хацкевич подводя итоги тренировочных сборов.

Динамо – заложник ситуации, когда в команде остался лишь Артем Беседин, которого нельзя назвать сверхзабивным нападающим. В спину Беседину дышат молодые Назарий Русин и Владислав Алексеев, но эти два парня скорее на перспективу.

Нельзя не упомнить о появлении еще одного персонажа испанских кровей, который пришел в тренерский штаб киевлян – Эдуардо Докампо. 44-летний специалист уже работал с Хацкевичем в сборной Беларуси, а в Динамо будет отвечать за разбор соперников.

Эдуардо Докампо

Тактические новации

Перед стартом сезона у Динамо возник острый вопрос, что же делать с левым защитником. Основной левый бэк киевлян Йосип Пиварич дошел с Хорватией до финала чемпионата мира в России и вернется в расположение киевлян не раньше, чем через две недели. Да и неизвестно в каких кондициях будет хорват. Это если его не продадут.

19-летний Виталий Миколенко, который в некоторых матчах смотрелся предпочтительнее своего более статусного визави, сейчас играет на чемпионате Европы до 19 лет. Фланговый защитник, который может сыграть и на позиции центрального оборонца, и вовсе не проходил сбор с первой командой. Поэтому, на этих двух игроков на стартовом отрезке сезона надеется не приходится.

Именно для того, чтобы усилить левый край обороны был куплен 25-летний Сидклей. Бразилец не боится идти в дриблинг и может накрутить нескольких оппонентов в троллейбусном проходе. Еще одним достоинством футболиста является точный, а главное обостряющий пас. Может быть бразилец не слишком силен в отборе, однако в Динамо он может повысить и это умение. Об о всем этом можно судить по видео нарезкам игры Сидклея за бразильские Коринтиас и Атлетико Паранаэнсе. А как у футболиста сложится в динамовской футболке – неизвестно. Сидклей пропустил большую часть тренировочных сборов и смог сыграть за Динамо лишь один тайм в матче с Тельфсом (9:0). Будем откровенны, австрийские полупрофессионалы – несерьезная проверка на прочность.

Тренерскому штабу киевлян придется поломать голову с левым защитником на матч за Суперкубок Украины. Кто же виноват Динамо, что клуб подписал Сидклея так поздно? Теперь нужно как-то выкручиваться. Впрочем, Хацкевич, видимо, предусмотрел подобное развитие событий. На позиции левого латераля наигрывался Артем Шабанов, который имел когда-то опыт игры крайним защитником. Шабанов не стеснялся ходить в атаку, навешивать в штрафную площадь и разыгрывать комбинации на фланге у чужих ворот. Все же бросалось в глаза, что Артем был не на своем привычном месте и чувствовал себя не совсем комфортно.

Главной проблемой Динамо последних лет является построения позиционных атак. В середине поля киевляне имеют достаточно однообразных футболистов, которые выполняют практически одну и ту же работу, но делают это по-разному. Речь идет о Сидорчуке, Гармаше и Буяльском. Денис еще может сыграть на позиции плеймейкера. Вот только с последним пасом у него иногда беда.

Динамо не хватает организатора атак, которым при Реброве был Сергей Рыбалка. Селекционеры киевлян услышали просьбу Хацкевича, и клуб сумел подписать 25-летнего центрального полузащитника Че Че. Бразилец провел полноценный сбор в Динамо, однако какого-то полноценного впечатления о нем сложить не удалось.

“Доволен тем, как Че Че воспринимает требования, предъявляемые к футболистам на его позиции. Чуть больше нужно играть вперед, но то, что он здорово работает с мячом и держит позицию, на сегодняшний день гораздо важнее для нас“, – подытожил Хацкевич игру своего подопечного на сборе.

Ко всему этому, Че Че владеет отменным пасом, как длинным, так и коротким. Бразилец точно может отправить мяч в ноги партнеру или же на ход. Его передачи отлично обостряют игру, чего не хватало Динамо в последние сезоны.

Показалось, что в некоторых моментах Че Че не добегал. Возможно, это связанно с отсутствием оптимальных физических кондиций.

Тренерский штаб, похоже, окончательно решил использовать Владимира Шепелева на позиции под нападающим. Полузащитник страдает нестабильностью и может чередовать яркие матчи с абсолютно невнятными. На позиции плеймейкера Шепелев может и отдать последний пас, а может и прессинговать центральных защитников. Владимир цепок в отборе и умно выбирает позицию на поле. В голове сразу же прокручивается гол Шепелева в ворота Шахтера после ошибки Хочолавы.

Тренерский штаб Динамо внедрил интересную деталь в построение атак киевлян. Фланговые полузащитники (Вербич и Цыганков) регулярно смещались в центр, тем самым оставляя фланг для латералей и создавая преимущество в средней зоне. Посмотрим, какие плоды принесет подобный тактический ход в новом сезоне.

Несмотря на покупки латиноамериканских футболистов Динамо продолжает делать ставку на собственных футболистов. На австрийском сборе Хацкевич вновь проверил в деле ряд воспитанников динамовской школы.

Из аренды вернулись Андриевский и Калитвинцев, тренерский штаб обоих футболистов уже заявил на грядущий сезон. Калитвинцев должен создать конкуренцию на фланге и стать сменщиком Вербича или Цыганкова. Андриевский добавит еще одну опцию в центральной зоне. Александр в контрольных матчах располагался на позиции центрального полузащитника и неплохо проявил себя в конструировании атак.

В Динамо также нашли новую позицию для Алибекова. Ахмед в молодежных командах последнее время все же играл опорника, однако Хацкевич увидел в молодом футболисте центрального защитника. Подобный ход смотрится логичным. Алибеков обладает отменным первым пасом и может начинать атаки.

Странное решение тренерского штаба – отправить в двухлетнею аренду в Зарю Богдана Леднева, учитывая то, что у Динамо есть дефицит крайних полузащитников. Молодой динамовец привнес скорость фланговым атакам клуба, не боялся идти в обыгрыш и отличился забитым голом в ворота Ботошани (1:0). Видимо, Хацкевич посчитал, что Богдану еще нужно набраться опыта, а луганский клуб выглядит отменным вариантом.

Проблемные места

Динамо в контрольных спаррингах аукнулась прошлогодняя болезнь – команда много пропускает после стандартных положений у своих ворот. Из пропущенных 47 голов в минувшем сезоне 19 прилетели после стандартов.

В Австрии китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь дважды огорчил оборону Динамо голами после угловых ударов, напомнив о проблеме тренерскому штабу киевлян. Сможет ли Хацкевич вылечить эту, уже ставшую хронической, болезнь Динамо?!

Плюс в стартовых матчах сезона нужно решить проблему с позицией левого защитника. Не факт, что Сидклей сможет моментально вписаться в игровую модель Динамо, а значит придется экспериментировать. Шабанов? Морозюк? Или же кто-то еще. Уже в грядущую субботу мы узнаем решение Хацкевича.

Динамо испытывает проблемы не только в обороне.

С точки зрения кадрового подбора исполнителей главное проблемное место Динамо – отсутствие конкуренции на позиции нападающего. Скорее всего в ближайшем будущем киевляне пополнятся каким-нибудь наконечником атак, однако в стартовых матчах кандидатура Беседина выглядит безальтернативной.

Плюс не всегда Динамо даются позиционные атаки, а отсюда и потеря очков на ровном месте в чемпионате Украины с менее статусными командами – Мариуполь, Черноморец и так далее.

Еще один момент, который не может не настораживать, так это выход из обороны под высоким прессингом. У трио Че Че – Бульяский – Шепелев были большие проблемы с организацией атаки в игре с Люцерном. Швейцарцы активно накрывали на чужой половине поля, а Динамо выглядело, извините, беспомощно. Во втором тайме тренерский штаб “бело-синих“ сумел изменить положение дел, выпустив Сидорчука и Шапаренко, а Динамо заиграло симпатичней.

Впрочем, в том матче Динамо показало и свой прессинг. Киевляне регулярно накрывали крайних защитников, задействуя троих игроков. Нападающий, крайний хавбек и плеймейкер регулярно и главное синхронно смещались в одну зону и заставляли ошибаться фулбэков Люцерна.

Чего ждать от сезона

Фразу из уст футболистов, тренеров, функционеров Динамо: “Мы боремся за все трофеи“ напоминать, думаю, не стоит. К тому же, некоторые умудряются при этом едва ли не бить кулаками себя в грудь. Однако речь не об этом.

Матч за Суперкубок представляется реальной возможностью для Александра Хацкевича выиграть свой первый трофей у руля Динамо. Белорусский специалист не по наслышке знает, как побеждать донецкий Шахтер. К тому же, на старте сезона “горняки“ могут испытывать проблемы игрового характера из-за прихода новых футболистов и ухода лидеров.

Одним из главных показателей работы Хацкевича станет выход или же не выход в групповой этап Лиги чемпионов. Еще в концовке прошлого сезона многие говорили, что именно от этого будет зависеть судьба тренера в Динамо. К слову, киевлянам предстоит пройти через одну из сложнейших квалификаций последних лет.

Главной загадкой для меня остается стартовый состав Динамо: Бойко или Бущан, Сидклей или Пиварич, пара центральных защитников, а также трио полузащитников в центре поля – эти позиции вызывают у меня особый вопрос.

В матчах на сборах так и не удалось увидеть какое-то целостное сочетание, которое будет основным. Что ж, посмотрим. В этом и есть все Динамо. Эффект неожиданности – наше все.

Алексей Мацкевич, iSport.ua