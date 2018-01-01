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Шахтер - Динамо: матч рассудит бригада арбитров из Харькова

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Шахтер и Динамо встретятся в матче за Суперкубок Украины.
Константин Труханов
Константин Труханов
ФК Динамо Киев

Матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо рассудит бригада арбитров из Харькова. Главным судьей поединка назначен Константин Труханов. Помогать ему будут Сергей Беккер и Олег Плужник. Четвертый арбитр — Юрий Можаровский (Львов). Резервный ассистент арбитра — Александр Войтюк (Запорожье). Наблюдатель арбитража — Игорь Хиблин (Хмельницкий).

Константин Труханов обслуживал матч 27-го тура чемпионата Украины, где Динамо обыграло Шахтер со счетом 1:0. Тогда харьковский арбитр показал семь желтых карточек, а также красную - полузащитнику Шахтера Тайсону.

Матч за Суперкубок Украины состоится в субботу, 21 июля. Начало встречи - в 21:00.

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Теги: Константин Труханов, Шахтер, Динамо, Суперкубок Украины
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