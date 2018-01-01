Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо презентовало новую форму мощным видео роликом

Комментариев: 0
Динамо показало два комплекта игровой формы на новый сезон.
Динамо презентовало новую форму мощным видео роликом
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо накануне старта нового сезона презентовало два комплекта новой формы. В летнее межсезонья "бело-синее" заключили трехлетний контракт с компанией New Balance.

Также пресс-служба клуба выпустила отличный ролик, в котором представила новую экипировку от технического спонсора и вспомнила о былых победах Динамо.

Читайте также наш репортаж о презентации новой формы киевского Динамо, которая прошла на главной арене Украины – НСК Олимпийский.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! 

Поделись:
Теги: футбол, Динамо, новая форма
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь