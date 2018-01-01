Динамо презентовало новую форму мощным видео роликом

Динамо показало два комплекта игровой формы на новый сезон.

Киевское Динамо накануне старта нового сезона презентовало два комплекта новой формы. В летнее межсезонья "бело-синее" заключили трехлетний контракт с компанией New Balance.

Также пресс-служба клуба выпустила отличный ролик, в котором представила новую экипировку от технического спонсора и вспомнила о былых победах Динамо.

Читайте также наш репортаж о презентации новой формы киевского Динамо, которая прошла на главной арене Украины – НСК Олимпийский.

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