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Дождь на удачу: как Динамо под ливнем в новой форме тренировалось

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Динамо провело первую тренировку в новой форме.
Тренировка Динамо
Тренировка Динамо
Олег Батрак, iSport.ua

В среду, 18 июля, на территории НСК Олимпийский прошла презентация новой игровой формы киевского Динамо.

Представление являлось особенным, поскольку впервые за 20 лет пришедшие не увидели на экипировке привычные три полоски от бренда adidas.

После официальной части игроки Динамо провели открытую тренировку, которая прошла под кратковременным, но сильным ливнем.

Фото: Олег Батрак, iSport.ua

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Теги: футбол, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, фото, форма, презентация
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