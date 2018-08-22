Кубок Украины: состоялась жеребьевка второго этапа Кубка Украины
Кубок Украины – ежегодный турнир для украинских футбольных команд, проходящий по олимпийской системе. С 2017 года соревнования проводятся под эгидой Федерации футбола Украины.
Все этапы турнира будут состоять из одного матча. Вашему вниманию расписание и результаты матчей Кубка Украины.
Первый раунд
Таврия (Симферополь) – Чайка (Борщаговка) – 1:0
Виктория (Николаевка) – Нива (Тернополь) – 2:1
Лебедин (Лебедин) – Полесье (Житомир) – 0:0 (пен 4:2)
Калуш (Калуш) – Буковина (Черновцы) – 1:1 ( пен 4:3)
Энергия (Новая Каховка) – Кристалл (Херсон) – 0:1
Никополь (Никополь) – Мир (Горностаевка) – 1:4
Реал Фарма (Одесса) – Нива (Винница) – 0:2
Верес (Ровно) – Минай (Ужгород) – 1:1 (пен 9:10)
Подолье (Хмельницкий) – Металлург (Запорожье) – 0:2
Нефтяник (Ахтырка) – Горняк (Кривой Рог) -/+
Второй раунд
Базовая дата – 22.08.2018.
Нива (Винница) - Горняк-Спорт (Комсомольск)
ЛНЗ-Лебедин (Лебедин) – Горняк (Кривой рог)
Ингулец (Петрово) – Колос (Ковалевка)
Минай (Ужгород) – Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Металлист 1925 (Харьков) - Оболонь-Бровар (Киев)
Сумы (Сумы) – Кобра (Харьков)
Виктория (Николаевка) – Мир (Горностаевка)
Черкащина-Академия (Белозерье) – Рух (Винники)
Калуш (Калуш) – Аванград (Краматорск)
Металлург (Запорожье) - Днепр-1 (Днепр)
Таврия (Симферополь) – Волынь (Луцк)
Кремень (Кременчук) – Зирка (Кропивницкий)
Балканы (Заря) – Николаев (Николаев)
Кристалл (Херсон) – Агробизнес (Волочиск)
Третий раунд
Базовая дата – 26.09.2018. Жеребьевка – 24 августа.
На этом этапе сыграют 20 команд: 14 победителей второго раунда; шесть команд УПЛ, которые согласно рейтингу на начало сезона занимали места с седьмого по двенадцатое.
1/8 финала
Базовая дата – 31.10.2018. Жеребьевка – 28 сентября.
На этом этапе сыграют 10 победителей предыдущего раунда и шесть команд УПЛ, которые согласно рейтингу на начало сезона занимали места с первого по шестое.
1/4 финала
Базовая дата – 03.04.2019. Жеребьевка – 2 ноября.
1/2 финала
Базовая дата – 24.04.2019
Финал
Базовая дата – 15.05.2019
Смотрите также результаты матчей Кубка Украины в сезоне-2017/18.
Полная версия правил