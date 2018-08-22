Кубок Украины: Минай выбил Верес в серии пенальти
Кубок Украины – ежегодный турнир для украинских футбольных команд, проходящий по олимпийской системе. С 2017 года соревнования проводятся под эгидой Федерации футбола Украины.
Все этапы турнира будут состоять из одного матча. Вашему вниманию расписание и результаты матчей Кубка Украины.
Первый раунд
Таврия (Симферополь) – Чайка (Борщаговка) – 1:0
Виктория (Николаевка) – Нива (Тернополь) – 2:1
Лебедин (Лебедин) – Полесье (Житомир) – 0:0 (пен 4:2)
Калуш (Калуш) – Буковина (Черновцы) – 1:1 ( пен 4:3)
Энергия (Новая Каховка) – Кристалл (Херсон) – 0:1
Никополь (Никополь) – Мир (Горностаевка) – 1:4
Реал Фарма (Одесса) – Нива (Винница) – 0:2
Верес (Ровно) – Минай (Ужгород) – 1:1 (пен 9:10)
Подолье (Хмельницкий) – Металлург (Запорожье) – 0:2
Нефтяник (Ахтырка) – Горняк (Кривой Рог) -:+
Второй раунд
Базовая дата - 22.08.2018. Жеребьевка – 20 июля.
На этом этапе сыграют 28 команд: 10 победителей первого раунда; 16 команд первой лиги ПФЛ и Кремень (Кременчуг) и Черкасская-Академия (Белозерье) как команды Первой лиги, которые перешли во Вторую лигу.
Третий раунд
Базовая дата - 26.09.2018. Жеребьевка – 24 августа.
На этом этапе сыграют 20 команд: 14 победителей второго раунда; шесть команд УПЛ, которые согласно рейтингу на начало сезона занимали места с седьмого по двенадцатое.
1/8 финала
Базовая дата - 31.10.2018. Жеребьевка – 28 сентября.
На этом этапе сыграют 10 победителей предыдущего раунда и шесть команд УПЛ, которые согласно рейтингу на начало сезона занимали места с первого по шестое.
1/4 финала
Базовая дата - 03.04.2019. Жеребьевка – 2 ноября.
1/2 финала
Базовая дата - 24.04.2019
Финал.
Базовая дата - 15.05.2019
Смотрите результаты матчей Кубка Украины в сезоне 2017/18.
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