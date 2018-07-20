Кубок Украины по футболу: Динамо сыграет с Минаем, Шахтер - с Олимпиком
Кубок Украины – ежегодный турнир для украинских футбольных команд, проходящий по олимпийской системе. С 2017 года соревнования проводятся под эгидой Федерации футбола Украины.
Все этапы турнира будут состоять из одного матча. Вашему вниманию расписание и результаты матчей Кубка Украины.
Первый раунд
Таврия (Симферополь) – Чайка (Борщаговка) 1:0
Виктория (Николаевка) – Нива (Тернополь) 2:1
Лебедин (Лебедин) – Полесье (Житомир) 0:0 (4:2 по пен.)
Калуш (Калуш) – Буковина (Черновцы) 1:1 (4:3 по пен.)
Энергия (Новая Каховка) – Кристалл (Херсон) 0:1
Никополь (Никополь) – Мир (Горностаевка) 1:4
Реал Фарма (Одесса) – Нива (Винница) 0:2
Верес (Ровно) – Минай (Ужгород) 1:1 (9:10 по пен.)
Подолье (Хмельницкий) – Металлург (Запорожье) 0:2
Нефтяник (Ахтырка) – Горняк (Кривой Рог) -/+
Второй раунд
Нива (Винница) – Горняк-Спорт (Комсомольск) 2:1
ЛНЗ-Лебедин (Лебедин) – Горняк (Кривой рог) 1:1 (2:4 по пен.)
Ингулец (Петрово) – Колос (Ковалевка) 1:0
Минай (Ужгород) – Прикарпатье (Ивано-Франковск) 3:1
Металлист 1925 (Харьков) – Оболонь-Бровар (Киев) 2:0
Сумы (Сумы) – Кобра (Харьков) -/+
Виктория (Николаевка) – Мир (Горностаевка) 1:1 (1:3 по пен.)
Черкащина-Академия (Белозерье) – Рух (Винники) 3:1
Калуш (Калуш) – Аванград (Краматорск) 2:1
Металлург (Запорожье) – Днепр-1 (Днепр) 0:2
Таврия (Симферополь) – Волынь (Луцк) 2:3
Кремень (Кременчук) – Зирка (Кропивницкий) 1:2
Балканы (Заря) – Николаев (Николаев) 0:1
Кристалл (Херсон) – Агробизнес (Волочиск) 1:1 (4:2 по пен.)
Третий раунд
Сумы (Сумы) – Карпаты (Львов) 0:3
Кристалл (Херсон) – Десна (Чернигов) 2:3
Мир (Горностаевка) – Ингулец (Петрово) 0:3
Нива (Винница) – Горняк (Кривой Рог) 0:0 (3:4 по пен.)
Калуш (Калуш) – Металлист 1925 (Харьков) 0:0 (1:0 д. в.)
Зирка (Кропивницкий) – Олимпик (Донецк) 1:1 (4:5 по пен.)
Черкасская-Академия (Белозерье) – Арсенал-Киев (Киев) 2:2 (1:0 д. в.)
Минай (Ужгород) – Николаев (Николаев) 3:1
Днепр-1 (Днепр) – Волынь (Луцк) 2:1
Черноморец (Одесса) – Александрия (Александрия) 3:0
1/8 финала
Дата – 31.10.2018
14:00 Калуш - Днепр-1
14:00 Горняк (Кривой Рог) – Львов
14:00 Минай (Ужгород) - Динамо (Киев)
15:00 Ингулец (Петрово) – Мариуполь
17:00 Черноморец (Одесса) - Ворскла (Полтава)
18:00 Черкасская-Академия (Белозерье) - Карпаты (Львов)
19:00 Шахтер (Донецк) - Олимпик (Донецк)
19:30 Десна (Чернигов) - Заря (Луганск)
1/4 финала
Базовая дата – 03.04.2019. Жеребьевка – 2 ноября.
1/2 финала
Базовая дата – 24.04.2019
Финал
Базовая дата – 15.05.2019
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