Кубок Украины по футболу: Динамо сыграет с Минаем, Шахтер - с Олимпиком

Представляем вашему вниманию расписание и результаты матчей Кубка Украины сезона-2018/19.

Кубок Украины – ежегодный турнир для украинских футбольных команд, проходящий по олимпийской системе. С 2017 года соревнования проводятся под эгидой Федерации футбола Украины.

Все этапы турнира будут состоять из одного матча. Вашему вниманию расписание и результаты матчей Кубка Украины.

Первый раунд

Таврия (Симферополь) – Чайка (Борщаговка) 1:0

Виктория (Николаевка) – Нива (Тернополь) 2:1

Лебедин (Лебедин) – Полесье (Житомир) 0:0 (4:2 по пен.)

Калуш (Калуш) – Буковина (Черновцы) 1:1 (4:3 по пен.)

Энергия (Новая Каховка) – Кристалл (Херсон) 0:1

Никополь (Никополь) – Мир (Горностаевка) 1:4

Реал Фарма (Одесса) – Нива (Винница) 0:2

Верес (Ровно) – Минай (Ужгород) 1:1 (9:10 по пен.)

Подолье (Хмельницкий) – Металлург (Запорожье) 0:2

Нефтяник (Ахтырка) – Горняк (Кривой Рог) -/+

Второй раунд

Нива (Винница) – Горняк-Спорт (Комсомольск) 2:1

ЛНЗ-Лебедин (Лебедин) – Горняк (Кривой рог) 1:1 (2:4 по пен.)

Ингулец (Петрово) – Колос (Ковалевка) 1:0

Минай (Ужгород) – Прикарпатье (Ивано-Франковск) 3:1

Металлист 1925 (Харьков) – Оболонь-Бровар (Киев) 2:0

Сумы (Сумы) – Кобра (Харьков) -/+

Виктория (Николаевка) – Мир (Горностаевка) 1:1 (1:3 по пен.)

Черкащина-Академия (Белозерье) – Рух (Винники) 3:1

Калуш (Калуш) – Аванград (Краматорск) 2:1

Металлург (Запорожье) – Днепр-1 (Днепр) 0:2

Таврия (Симферополь) – Волынь (Луцк) 2:3

Кремень (Кременчук) – Зирка (Кропивницкий) 1:2

Балканы (Заря) – Николаев (Николаев) 0:1

Кристалл (Херсон) – Агробизнес (Волочиск) 1:1 (4:2 по пен.)

Третий раунд

Сумы (Сумы) – Карпаты (Львов) 0:3

Кристалл (Херсон) – Десна (Чернигов) 2:3

Мир (Горностаевка) – Ингулец (Петрово) 0:3

Нива (Винница) – Горняк (Кривой Рог) 0:0 (3:4 по пен.)

Калуш (Калуш) – Металлист 1925 (Харьков) 0:0 (1:0 д. в.)

Зирка (Кропивницкий) – Олимпик (Донецк) 1:1 (4:5 по пен.)

Черкасская-Академия (Белозерье) – Арсенал-Киев (Киев) 2:2 (1:0 д. в.)

Минай (Ужгород) – Николаев (Николаев) 3:1

Днепр-1 (Днепр) – Волынь (Луцк) 2:1

Черноморец (Одесса) – Александрия (Александрия) 3:0

1/8 финала

Дата – 31.10.2018

14:00 Калуш - Днепр-1

14:00 Горняк (Кривой Рог) – Львов

14:00 Минай (Ужгород) - Динамо (Киев)

15:00 Ингулец (Петрово) – Мариуполь

17:00 Черноморец (Одесса) - Ворскла (Полтава)

18:00 Черкасская-Академия (Белозерье) - Карпаты (Львов)

19:00 Шахтер (Донецк) - Олимпик (Донецк)

19:30 Десна (Чернигов) - Заря (Луганск)

1/4 финала

Базовая дата – 03.04.2019. Жеребьевка – 2 ноября.

1/2 финала

Базовая дата – 24.04.2019

Финал

Базовая дата – 15.05.2019

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.