Беседин – об уходе Мораеса: Может быть, для легионеров это проще, им надо кормить семью

Артем Беседин рассказал о подготовке к сезону, а также новой форме.

Нападающий Динамо Артем Беседин поделился мыслями о переходе Жуниора Мораеса в донецкий Шахтер.

"Я не хочу об этом говорить. В моей голове такое не укладывается. Может быть, для легионеров это проще. Да, им надо кормить семью...

Но как же честь? Он надевал капитанскую повязку Динамо, и перейти после этого к прямому конкуренту – я считаю, что это неправильно. Пускай теперь в играх назад оглядывается", – сказал Беседин в интервью Динамо Киев от Шурика.

Также украинский форвард рассказал об новой форме Динамо и подготовке к сезону.

"Новая форма – нормальная, и по виду, и по качеству соответствует. Мы довольны. Но главное – мы сейчас настраиваемся на очень важную игру, уверен, что выйдем на нее в оптимальных кондициях и покажем достойный футбол.

Мы провели на сборах очень хорошую работу, каждый выкладывался на все сто процентов – это было видно и в играх, и в тренировках. Думаю, результаты нашей работы вы 21-го числа увидите.

С Шахтером будет интересная и хорошая игра, это точно. Мы обещаем, что будем биться до конца. Ошибок, как в прошлом сезоне, мы больше допускать не можем.

Отсутствие в Динамо конкуренции среди нападающих? Ну да, сейчас такая ситуация, завтра она может измениться. Я на это внимания не обращаю, знаю, что в таком клубе, как Динамо, нельзя сбавлять оборотов ни в каком случае – есть конкуренция, или ее нет", – заявил Беседин.

Напомним, что Динамо начнет сезон в Одессе матчем за Суперкубок Украины против донецкого Шахтера. Поединок состоится в субботу, 21-го июля. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

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