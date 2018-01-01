Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Леоненко: У Цыганкова сейчас стабильности нет, поэтому трудно говорить о его перспективе

Комментариев: 0
Виктор Леоненко рассказал, чего не хватает полузащитнику киевского Динамо.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
Фк Динамо Киев

Экс-игрок киевского Динамо, а ныне эксперт телеканалов Футбол 1/2 Виктор Леоненко рассказал о самом перспективном украинском футболисте. 

"Нет. Вы думаете Цыганков, что-ли? Надо год, два, три играть серьезно, чтобы стать хорошим футболистом. Не великим, а хорошим. Мастерство – это когда ты хорошо выглядишь постоянно, каждую игру. А не так: ты не забил – тебя уже нет.

Мне рассказывают, что молодой. Молодой – это не скидка. Если ты в таком возрасте попал в команду мастеров, то с тебя спрашивают, как с мужика. У Цыганкова, к сожалению, сейчас пока стабильности нет, поэтому трудно говорить о его перспективе. У него есть, конечно, данные. И все", – сказал Леоненко в интервью ОТДУШИВДУШУ.

Добавим, что сегодня Динамо представило новую форму на следующий сезон.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Динамо, Виктор Леоненко, Виктор Цыганков
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь