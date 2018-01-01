Леоненко: У Цыганкова сейчас стабильности нет, поэтому трудно говорить о его перспективе

Виктор Леоненко рассказал, чего не хватает полузащитнику киевского Динамо.

Экс-игрок киевского Динамо, а ныне эксперт телеканалов Футбол 1/2 Виктор Леоненко рассказал о самом перспективном украинском футболисте.

"Нет. Вы думаете Цыганков, что-ли? Надо год, два, три играть серьезно, чтобы стать хорошим футболистом. Не великим, а хорошим. Мастерство – это когда ты хорошо выглядишь постоянно, каждую игру. А не так: ты не забил – тебя уже нет.

Мне рассказывают, что молодой. Молодой – это не скидка. Если ты в таком возрасте попал в команду мастеров, то с тебя спрашивают, как с мужика. У Цыганкова, к сожалению, сейчас пока стабильности нет, поэтому трудно говорить о его перспективе. У него есть, конечно, данные. И все", – сказал Леоненко в интервью ОТДУШИВДУШУ.

Добавим, что сегодня Динамо представило новую форму на следующий сезон.

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