Прощайте, три полоски: как Динамо представило новую форму

В Киеве прошла презентация новой формы местного Динамо.

В среду, 18 июля, на территории НСК Олимпийский прошла презентация новой игровой формы киевского Динамо.

Представление являлось особенным, поскольку впервые за 20 лет пришедшие не увидели на экипировке привычные три полоски от бренда adidas.

Новым спортивным партнером "бело-синих" стала американская компания New Balance, кроссовки которой уже так полюбились практически всей украинской молодежи. Она уже работает с такими знаменитыми футбольными клубами, как Порту и Севилья, а также финалистом минувшей Лиги чемпионов – Ливерпулем.

Договор о сотрудничестве подписан на три года, а вот эксклюзивный дизайн экипировки столичная команда получит лишь с сезона-2019/20, а пока ей придется довольствоваться стандартным шаблоном, который включил в себя полностью белую форму с небольшими синими вставками на футболке. Голкиперы, в свою очередь, буду выступать в зеленых свитерах. Выездная форма – синего цвета.

Развлекал гостей известны шоумен Анатолий Анатолич. На вопросы журналистов отвечали официальные представители в лице главного тренера Динамо Александра Хацкевича, спортивного директора клуба Алексея Михайличенко и руководителей компании New Balance. В роли моделей выступили футболисты киевлян Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Денис Бойко и Георгий Бущан. Они первыми попозировали для объективов камер, а после отправить на открытую тренировку, которая также прошла на главной арене страны под под аккомпанемент сильного дождя. Фотографии с открытой тренировки Динамо ожидайте на нашем сайте немного позже.

Стоит отметить, что стоимость одной футболки в клубном фан-шопе и брендовых магазинах New Balance составит около 1600 гривен.

Впервые киевское Динамо сыграет в новом комплекте формы уже в эту субботу, 21 июля, в поединке за Суперкубок Украины против донецкого Шахтера.

Александр Коршиков, iSport.ua

Фото: Олег Батрак