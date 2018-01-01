Динамо отдаст троих футболистов в Зарю – СМИ

Луганская Заря накануне сезона усилится тремя молодыми игроками Динамо.

Луганская Заря накануне нового сезона усилится тремя футболистами киевского Динамо.

По информации ресурса Динамомания, "бело-синие" отдадут в аренду луганчанам Богдана Леднева, Богдана Михайличенко, а также Максима Казакова.

К слову, первые два прошли тренировочный сбор в Австрии с основной командой. Леднев даже сумел отличиться одним голом за Динамо, забив в ворота румынского Ботошани (1:0).

Михайличенко прошлый сезон провел в аренде в Стали из Камянского, где сыграл 16 матчей в УПЛ и отдал две результативных передачи. Леднев и Казаков выступали в составе Динамо U-21.

Ранее сообщалось, что Заря объявила о подписании бразильского форварда из Японии.

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