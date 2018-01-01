Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо отдаст троих футболистов в Зарю – СМИ

Комментариев: 0
Луганская Заря накануне сезона усилится тремя молодыми игроками Динамо.
Богдан Леднев и Богдан Михайличенко
Богдан Леднев и Богдан Михайличенко
Фк Динамо Киев

Луганская Заря накануне нового сезона усилится тремя футболистами киевского Динамо.

По информации ресурса Динамомания, "бело-синие" отдадут в аренду луганчанам Богдана Леднева, Богдана Михайличенко, а также Максима Казакова. 

К слову, первые два прошли тренировочный сбор в Австрии с основной командой. Леднев даже сумел отличиться одним голом за Динамо, забив в ворота румынского Ботошани (1:0). 

Михайличенко прошлый сезон провел в аренде в Стали из Камянского, где сыграл 16 матчей в УПЛ и отдал две результативных передачи. Леднев и Казаков выступали в составе Динамо U-21.

Ранее сообщалось, что Заря объявила о подписании бразильского форварда из Японии.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Динамо, Заря, Богдан Леднев, Богдан Михайличенко, Максим Казаков
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь