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Динамо представило форму на новый сезон

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Киевское Динамо представило игровую форму на сезон 2018/19.
Новая форма Динамо Киев
Новая форма Динамо Киев
Олег Батрак, iSport.ua

На презентации были представлены комплекты домашней, а также выездной экипировки киевлян. Форма выполнена в традиционных белом и синем цветах. Форма голкиперов - соответственно зеленая и желтая.

Фото - Олег Батрак, iSport.ua

Ранее сообщалось, что Ювентус презентовал форму из океанического пластика.

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Теги: Динамо, Киев, форма, футбол
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