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Динамо проведет тренировку в новой форме: видео онлайн трансляция

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Динамо представило новую форму.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
iSport.ua

Во вторник, 18 июля, Динамо представило журналистам новую форму на сезон 2018/19. Игроки продемонстрировали домашний и гостевой комплект экипировки, после чего проведет открытую тренировку в новой форме на НСК Олимпийский.

Онлайн трансляция тренировки начнется в 19:00.

Ранее сообщалось, что Шахтер представил пятерых своих новичков.

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Теги: Динамо, новая форма, открытая тренировка, чемпионат Украины по футболу
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