Динамо представило новую форму.

Во вторник, 18 июля, Динамо представило журналистам новую форму на сезон 2018/19. Игроки продемонстрировали домашний и гостевой комплект экипировки, после чего проведет открытую тренировку в новой форме на НСК Олимпийский.

Онлайн трансляция тренировки начнется в 19:00.

Ранее сообщалось, что Шахтер представил пятерых своих новичков.

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