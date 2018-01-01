Курс на омоложение: как Шахтер будет выглядеть в новом сезоне

iSport.ua рассказывает о подготовке донецкого Шахтера к новому сезону.

Донецкий Шахтер вернулся в Украину после тренировочных сборов на полях Германии и Австрии. Уже непосредственно в Киеве на базе в Святошино "горняки" продолжат подготовку к новому сезону и к игре за Суперкубок Украины против Динамо.

Тренерский штаб чемпионов Украины во главе с Паулу Фонсекой подготовил для команды два учебных сбора. Первый этап подготовки проходил в немецком городке Грассау, где упор был сделан на возобновление физических кондиций футболистов. Второй сбор проходил Австрии, а команда больше работала с мячами, а также уделила внимание тактике, все же в Шахтере строится новая команда.

Трансферные дела

Еще до начала старта подготовки на авансцену вышел менеджмент клуба, который вынужден был найти замену ушедшим футболистам. В летнее межсезонья стан "горняков" покинули Фред за 65 миллионов евро, а также Факундо Феррейра, Дарио Срна и Бернард – все трое ушли бесплатно.

На их позиции были сразу же приобретены футболисты способные заменить если же не здесь и сейчас, так на долгосрочную перспективу. А вот как в Шахтере лепят из перспективных бразильцев высококачественных футболистов рассказывать никому не надо – сами все знаете.

Майкон

Из Бразилии приехали Майкон (21 лет), Фернандо (19 лет) и немного позже Маркиньос Сиприано (19 лет). К слову, последний должен был прибыть в расположение Шахтера 15-го сентября, однако "оранжево-черные" заплатили около миллиона евро Сан-Паулу, чтобы вингер как можно быстрее и менее болезненно влился в команду. Кроме того, не стоит забывать, наверное, главный переход летнего межсезонья в Украине. Конечно же речь пойдет о Жуниоре Мораесе, пришедший в Шахтер в качестве свободного агента. Болельщики Динамо, наверняка, устроят "теплый" прием своему бывшему любимцу. Ко всему этому пестрому разнообразию Шахтер подписал полноценный контракт с нигерийцем Ларри Кайоде, который провел вторую половину прошлого сезона в клубе на правах аренды и явно добился расположения Фонсеки.

Также в команду пришел голкипер Алексей Шевченко, который попробует навязать конкуренцию Андрею Пятову, а в будущем может и вовсе стать №1. Не стоит забывать и о плеяде игроков Шахтера, которые прошлые сезоны проводили в арендах: Болбат, Данченко, Танковский, Пихаленок и другие.

В летнее межсезонья у Шахтера есть еще одно важное приобретение, которое для рядового болельщика может показаться несущественным. Речь пойдет о специалисте по физподготовке Нуну. Португалец уже успел привнести в тренировочный процесс технические новации в виде микроконтроллеров, показывающее работу организма футболистов под нагрузкой.

Нуну

Тактические новации

С уходом Фреда Паулу Фонсека вынужден решить уравнение, где вместо бразильца нужно найти нового диригента атак "горняков". В перспективе таким должен быть Майкон, но на первых порах от юного футболиста глупо ждать, что он равноценно сможет заменить утрату восьмого номера. В долгосрочной перспективе – это пожалуйста, но не в первом же сезоне.

В контрольных спаррингах, которых в общей сложности было пять, тренерский штаб Шахтера наигрывал пару Степаненко-Майкон. Что интересно, Тарас размещался выше 20-летнего партнера, выполняя работу Фреда: выбирал темп и размер атаки, а также ее вектор. Майкон проявил себя в игре в отборе, если можно судить о подобных величинах по товарищеским матчам, в этом компоненте он может ой как превзойти своего звездного предшественника.

Оцените гол украинского опорника после подключения в штрафную площадь. Ранее подобная прыть у ворот соперника за Тарасом редко прослеживалась.

На очереди трио атакующих полузащитников и форвард. Именно они, как правило, делают болельщикам красиво. В грядущем сезоне в этом вопросе у Шахтера могут возникнуть проблемы. После ухода Бернарда Паулу Фонсека может оказаться еще и без Тайсона. Поддали жару и бразильские СМИ, которые вовсю трубят, что капитан "горняков" хочет вернуться в родной когда-то Интернасьональ.

Если без Тайсона Шахтер как-то представить можно, то вот без Марлоса атаки дончан выглядят суховато. К слову, неизвестно, гкогда капитан Шахтера отдохнет от чемпионата мира, где не провел ни одного матча, но все же был в обойме сборной Бразилии, и наберет свои оптимальные кондиции. Самое главное для Шахтера – это кто заменит Тайсона на позиции "десятки" на стартовом отрезке сезона. Вероятно, что к Лиге чемпионов бразилец подойдет в идеальной форме, а как быть со стартом чемпионата Украины, где уже в третьем туре предстоит приехать в гости к Динамо?! Очередной шанс, скорее всего, получит Виктор Коваленко. Также в этом амплуа стоит ожидать и Алана Патрика. Второй может сыграть в опорной зоне, где был достаточно неплох во второй части прошлого сезона

Одна из интереснейших находок селекционной службы Шахтера – Фернандо, который, похоже, наиболее безболезненно влился в игровую модель Фонсеки. Бразилец может сыграть, как форварда, так и левого вингера. Данная позиция оказалась вакантной после ухода Бернара. Фернандо быстр, мощный, а главное на диво техничен и координирован. Все эти качества полузащитник подтвердил тремя забитыми голами, став лучшим бомбардиром Шахтера на сборах. К тому же, рослый парень дает возможность тренерскому штабу практиковать игру верховых передач с фланга, что добавит вариативности в атаке. Вот только, как играет бразилец головой пока что остается загадкой.

Фернандо

Кроме того, слева в полузащите может сыграть и Болбат, который смотрелся здорово во время летней подготовки и хочет остаться в Шахтере надолго. Украинец знает местные реалии, а о принципиальности противостояния с Динамо ему рассказывать не стоит. Поэтому, не будет неожиданностью, если в Суперкубке Украины появится именно Сергей.

На позиции нападающего Паулу Фонсека имеет щедрый выбор, а вместе с тем и приятную головную боль в виде трех претендентов на одну позицию – Жуниор Мораес, Ларри Кайоде и Андрей Тотовицкий.

Именно бывший игрок Динамо представляется форвардом №1 на стартовом отрезке сезона. Мораес и забил наибольше голов из представленной тройки (два) и отменно взаимодействует с главным придумщиком атак "горняков" – Марлосом.

Кайоде пропустил часть подготовки из-за травмы и хорошо подходит на роль джокера. Нигериец чудо как хорош в забегах на 30-40 метров и может "сделать" любого оппонента, только дайте ему необходимое пространство. Возможно, задача Ларри будет в том, чтобы добить измотанного соперника в последние 15-20 минут или же показать свои умение, когда Шахтер отойдет от игры с позиции силы, как частенько бывает в Лиге чемпионов, и сыграет на контратаках.

Ларри Кайоде

Тотовицкому ничего не остается, как искать свой шанс в менее важных матчах. Например, в поединках Кубка Украины на ранних стадиях.

Мы едва не забыли поговорить о сверхважной позиции в модели игры, которую пропагандирует Фонсека. Речь пойдет о крайних защитниках или лотералях, делающих ширину атак Шахтера, а также снабжая плеяду атакующих футболистов, уже ставшими фирменными, прострелами от лицевой линии "под себя" на набегающего партнера.

В команду из аренды вернулся Олег Данченко. 23-летний правый защитник на сборах моментально продемонстрировал свои претензии на место в основной обойме "горняков". Данченко обладает высокой скоростью, отменной подачей с фланга. Также не допускает "смертельные" ошибки при позиционной игре у своих ворот, неуступчив один в один, а еще у него несколько вагонов желания доказать тренерам Шахтера и всем вокруг, включая самого себя, что достоин выходит на поле в оранжево-черной футболке.

По крайней мере, позиция Богдана Бутко отныне не будет безальтернативной. Конечно же вы ткнете меня носом и скажете: "А как же Додо?". Действительно, есть и этот юркий бразилец, однако Додо это, скорее всего, игра в длинную и ему придется набраться терпения. И это даже несмотря на все его качества – скорость, дриблинг, виденье поля и высокая культура паса.

К слову, вот такой гол-красавец Бутко в игре с Витессом может заставить Фонсеку задуматься о смене фланга для Богдана. В том же матче Фонсека слева в защите попробовал и Данченко.

Проблемные места

На первый взгляд у Шахтера не так уж и много этих самых слабых мест, однако и такие имеются. Команда рассталась с тройкой игроков, которые были завсегдатаями стартового состава – Фред, Бернард, Феррейра. Срну опустим за скобки. Все же практически весь сезон Шахтер обходился без хорвата. Команда омолодилась и может сразу же не дать результата, который все привыкли ждать от Шахтера. К тому же, если еще и покинет "горняков" Тайсон, может и вовсе быть беда.

Бытует мнение, что в составе Шахтера нет нападающего экстра-класса. Тем не менее, Феррейра, над которым иногда и посмеивались, своих 30 отгрузил в ворота в прошлом сезоне.

И все же главная проблема Шахтера – это несобранность, которая играла злую шутку с командой в матчах с Динамо в прошлом сезоне. Вспомните хотя бы "привоз" Давида Хочолавы в харьковском поединке. По-другому сложно объяснить подобные ошибки, кроме как расконцентрацией. При том, подобный грешок прослеживается не только за грузинским центрбэком, а и вообще за футболистами обороны Шахтера.

Осмелюсь предположить, что у дончан может прослеживаться зависимость от Марлоса, пока новоприбывшие бразильцы не найдут свои ритмы в стане "горняков".

Чего ждать от сезона

Суперкубок Украины никогда не стоял во главе угла у Шахтера и Динамо, однако победить извечного соперника – дорогого стоит. Да и болельщики обеих команд ждут, когда выпадет случай, чтобы подколоть своих коллег.

Шахтер не форсировал подготовку и на свой пик выйдет к групповому этапу Лиги чемпионов. Будут ли "горняки" бороться за все возможные трофеи? Обязательно! Получится реализовать задуманные цели с новыми лицами в составе? А вот здесь 50 на 50.

Фото: ФК Шахтер Донецк

Алексей Мацкевич, iSport.ua