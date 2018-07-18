Франция U-19 – Украина U-19 1:2 видео голов и обзор матча

Украина обыграла Францию на старте юношеского ЧЕ-2018. Смотрите видео голов и обзор матча Украина - Франция.

Сборная Украины обыграла французов в стартовом поединке чемпионата Европы среди юношей до 19 лет.

Поединок прошел в финском городе Вааса и завершился со счетом 2:1 в нашу пользу.

Франция – Украина 1:2

Голы: Цитаишвили, 13, Гитан, 23, Булеца, 86

Франция: Диуф, Ниакате, Камара, Дембеле, Сарр, Гитан, Нгиамба, Сумаре, Диаби (Басила, 66), Маолида (Гуири, 75), Пинтор (Адли, 46)

Украина: Кучерук, Миколенко, Бондарь, Попов, Конопля, Хахлев (Беляев, 90), Дришлюк, Булеца (Ременюк, 89), Корниенко, Цитаишвили (Мусолитин, 90), Супряга

Предупреждения: Камара, Бондарь, Сумаре, Ниакате

Удален: Сарр, 64

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