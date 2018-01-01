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Крыша ЦУМа и вечерний Крещатик: как Шахтер новичков представлял

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Пять новых игроков пополнили состав Шахтера.
Шахтер представил новичков
Шахтер представил новичков
ФК Шахетр

В теплый, хоть и пасмурный, летний вечер Шахтер вручил свои футболки новым пяти игрокам - бразильцам Жуниору Мораесу, Майкону, Маркиньосу Сиприано и Фернандо и украинцу Алексею Шевченко.

По этому поводу клуб, традиционно, пригласил журналистов, чтобы ближе познакомить с приобретенными будущими игроками УПЛ.

Для этого торжественного момента донецкий клуб выбрал пафосное и совсем не футбольное, но очень красивое место - крышу киевского ЦУМа.

Площадка на седьмом этаже универмага с шикарным видом на вечерний Крещатик добавила некой романтики, но молодые новички не отвлекались, а с особым старанием отвечали на вопросы журналистов, которых было немало.

Помимо традиционных вопросов о клубе, тренере и будущих целях бразильцы сказали, что успели полюбить Киев, несмотря на то, что некоторые в центре города оказались впервые, и поделились переживаниями по поводу холодных зим и снега, которого никогда не видели. Только Жуниор Мораес чувствовал себя как рыба в воде и все время пытался расслабить своих новых одноклубников.

После всех вопросов и позирований для фотокамер футболисты покинули мероприятие, а тренер Паулу Фонсека отметил, что выбор площадки оказался символичен, ведь представленные сегодня игроки тоже должны быть на вершине.

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Теги: Шахтер, Паулу Фонсека, чемпионат Украины по футболу, фото
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